¿Qué pasa si una aerolínea cancela su vuelo? Estos son los derechos que puede exigir el pasajero

La cancelación de un vuelo puede convertirse en un dolor de cabeza para cualquier viajero, especialmente cuando hay vacaciones programadas, reservas de hotel o compromisos importantes.

Sin embargo, en Colombia existen normas que protegen a los pasajeros y establecen las obligaciones de las aerolíneas cuando se presentan estos inconvenientes.

De acuerdo con la Superintendencia de Transporte, los viajeros pueden acceder a diferentes alternativas, como la devolución del dinero, la reprogramación del trayecto y, en determinados casos, una compensación económica.

¿Qué derechos tiene si una aerolínea cancela su vuelo en Colombia?

Cuando una compañía aérea cancela un vuelo, el pasajero puede solicitar la devolución del dinero correspondiente al trayecto afectado o aceptar una alternativa de transporte hacia su destino, de acuerdo con las circunstancias.

Si decide continuar con el viaje, la aerolínea deberá ofrecer las soluciones previstas en la normativa colombiana.

Entre los derechos que pueden recibir los pasajeros se encuentran:

Reubicación: viajar en otro vuelo disponible, sin asumir costos adicionales cuando corresponda.

Alimentación: recibir refrigerios o comidas, dependiendo del tiempo de espera.

Hospedaje: acceder a alojamiento y transporte cuando sea necesario pasar la noche fuera del lugar de residencia.

Compensación económica: recibir al menos el 30% del valor del trayecto afectado cuando la cancelación sea responsabilidad de la aerolínea, salvo las excepciones establecidas.

¿Cuándo debe una aerolínea compensar a los pasajeros?

La compensación económica aplica cuando la cancelación es atribuible a la compañía, por ejemplo, ante problemas operativos bajo su responsabilidad.

Sin embargo, si el vuelo se cancela por condiciones meteorológicas o situaciones de fuerza mayor, no necesariamente existe obligación de pagar esa compensación adicional.

En cualquier caso, los viajeros deben recibir información sobre las razones de la cancelación y las alternativas disponibles.

Si consideran que sus derechos fueron vulnerados, pueden presentar una reclamación ante la aerolínea y acudir a la Superintendencia de Transporte.