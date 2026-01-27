Colombiano apuesta por cerrar la brecha de talento en IA y compite en el mercado de EE. UU.

La inteligencia artificial avanza a un ritmo que supera el 35% anual a nivel global, según estimaciones del sector, y su adopción se ha convertido en un factor clave para la competitividad de empresas y economías.

Sin embargo, el crecimiento acelerado de esta tecnología contrasta con una realidad persistente: la escasez de talento capacitado para implementarla.

En este escenario, el colombiano David Rodríguez Pinto decidió llevar su proyecto educativo, IA University, más allá de las fronteras latinoamericanas y anunció el inicio de operaciones en Estados Unidos a partir de febrero, con sede en Miami.

¿Qué es la IA University y cómo funciona?

Fundada en 2022, IA University se ha consolidado como una de las instituciones de formación en inteligencia artificial más activas de la región.

Solo durante 2025, la academia capacitó a más de 20.000 personas en América Latina mediante paneles, diplomados y programas intensivos orientados a la adopción práctica de esta tecnología en empresas, emprendimientos y organizaciones.

Su enfoque no se limita a perfiles técnicos, también incluye empresarios, directivos y equipos de trabajo interesados en incorporar la IA en sus procesos productivos.

LA IA, una demanda global que no encuentra talento

La decisión de expandirse hacia Estados Unidos responde a una tendencia clara. De acuerdo con datos de IEBS, Estados Unidos y China concentran más del 70% de la inversión mundial en inteligencia artificial, liderando el desarrollo y la aplicación de modelos avanzados.

A pesar de este liderazgo, el mercado laboral enfrenta una brecha crítica: el 70 % de las empresas busca perfiles especializados en IA, pero solo el 20 % logra encontrarlos, según un estudio de Access Partnership y Amazon Web Services.

Este desbalance ha generado una presión creciente sobre los profesionales. Más del 50 % considera urgente capacitarse en inteligencia artificial para no quedar rezagado en un mercado laboral cada vez más competitivo.

En ese contexto, Miami se ha consolidado como un punto estratégico por su dinamismo empresarial, su cercanía con América Latina y su creciente ecosistema tecnológico.

Uno de los pilares del modelo educativo de IA University es la capacitación corporativa. La institución ha desarrollado programas dirigidos a empleados y equipos de trabajo en áreas como marketing, ventas, operaciones, logística y toma de decisiones, con un énfasis claro en la aplicación práctica de la tecnología.

Para David Rodríguez, la inteligencia artificial dejó de ser un tema exclusivo de especialistas en tecnología:

La inteligencia artificial se ha convertido en un habilitador transversal de eficiencia operativa. La evidencia muestra que su adopción puede incrementar la productividad empresarial entre un 20% y un 40%, al optimizar procesos, automatizar tareas de alto volumen, mejorar la analítica de datos y fortalecer la toma de decisiones estratégicas.

La IA como puente entre Latinoamérica y EE. UU.

La propuesta académica de IA University cuenta con certificación de una reconocida universidad estadounidense, lo que le otorga respaldo internacional.

Además, la institución ha fortalecido su oferta con docentes que han liderado procesos de innovación en grandes corporaciones y proyectos tecnológicos de alcance global.