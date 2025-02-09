CANAL RCN
Economía

Colombianos en Estados Unidos podrán construir historial crediticio con este nuevo producto

Los colombianos en Estados Unidos podrán construir historial crediticio sin cuota anual. ¿En qué consiste este nuevo producto?

Colombianos en Estados Unidos construir historial crediticio
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 02 de 2025
07:35 p. m.
Una nueva alternativa en el sector financiero surgió para la población colombiana en Estados Unidos, con el objetivo de facilitar su integración económica.

Inter, una empresa de servicios financieros, lanzó una tarjeta de crédito diseñada para permitir que los colombianos en Estados Unidos puedan construir historial crediticio con este nuevo producto sin cuota anual.

Esta herramienta financiera, que no tiene costo de membresía anual, busca abordar una de las principales barreras que enfrentan los inmigrantes al llegar a EE.UU.: la falta de historial crediticio, un factor determinante para acceder a hipotecas, préstamos estudiantiles o de negocios.

Producto financiero para colombianos en Estados Unidos

El producto está dirigido a una población bicultural y, en particular, a los más de 1.6 millones de colombianos que residen en ese país, así como a aquellos con vínculos frecuentes entre ambas naciones.

La propuesta se distingue por su enfoque digital, que simplifica los procesos de solicitud y gestión, permitiendo a los usuarios operar completamente en línea a través de una aplicación que soporta múltiples idiomas.

Acceso al crédito para colombianos en EE.UU.

El lanzamiento de este tipo de productos financieros refleja una tendencia de la industria por atender a segmentos de la población que históricamente han sido excluidos del sistema crediticio convencional.

La capacidad de los colombianos en Estados Unidos para generar un registro crediticio sólido es crucial para su estabilidad económica y el cumplimiento de metas a largo plazo, como la compra de una vivienda o la financiación de la educación superior.

El anuncio de que los colombianos en Estados Unidos puedan construir historial crediticio con este nuevo producto sin cuota anual, se enmarca en un contexto de creciente demanda por soluciones que ofrezcan transparencia y accesibilidad.

Al no tener una cuota anual ni requerir un saldo mínimo, el producto se presenta como una opción de bajo riesgo para aquellos que están dando sus primeros pasos en el sistema financiero de Estados Unidos.

Este desarrollo es observado con interés por analistas del sector, quienes ven en él un modelo para la inclusión financiera de la población inmigrante, al mismo tiempo que se adapta a las particularidades y necesidades de una comunidad en constante crecimiento y dinamismo.

