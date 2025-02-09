CANAL RCN
Economía

Conductores exentos de licencia de conducción: nueva ley los protege ante agentes de tránsito

La Ley 2486 de 2025 exime a ciertos conductores de portar licencia de conducción, matrícula o SOAT. Conozca quiénes están amparados por la norma.

Licencia conducción
Foto: Alcaldía de Cali

Noticias RCN

septiembre 02 de 2025
07:17 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La licencia de conducción ha sido siempre un requisito indispensable para movilizarse en el territorio colombiano. Este documento certifica que un ciudadano cuenta con las competencias técnicas y el aval legal para operar un vehículo en las vías públicas.

La costosa multa por fumar conduciendo en Colombia en 2025: más alta que no portar licencia
RELACIONADO

La costosa multa por fumar conduciendo en Colombia en 2025: más alta que no portar licencia

Sin embargo, con la entrada en vigencia de la Ley 2486 de 2025 (en julio de 2025), algunos conductores ya no estarán obligados a presentarla ante los agentes de tránsito.

Vehículos eléctricos livianos, exentos de licencia

Desde julio de 2025, esta normativa pionera regula el uso de los vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana, con el objetivo de impulsar una movilidad más sostenible.

La gran novedad es que ya no será necesario portar licencia de conducción, matrícula ni SOAT para ciertos usuarios.

¿Cómo ahorrarse más de $200.000 en el trámite de su licencia de conducción en Colombia?
RELACIONADO

¿Cómo ahorrarse más de $200.000 en el trámite de su licencia de conducción en Colombia?

La ley establece que quienes utilicen vehículos eléctricos con una potencia máxima de 1.000 W y un peso no mayor a 60 kilogramos, incluyendo la batería, estarán exentos de estos requisitos.

Asimismo, la exoneración aplica a aquellos vehículos que, aunque sean más pesados, no superen una velocidad de 40 km/h, siempre que circulen por ciclorrutas.

Una apuesta por la movilidad urbana sostenible

Uno de los puntos principales de la Ley 2486 señala que estos medios de transporte podrán circular de forma legal por las ciclorrutas, integrándose a la infraestructura ya existente.

Para el Gobierno, se trata de una medida que no solo amplía las alternativas de transporte en las ciudades, sino que también reduce los costos asociados a la movilidad individual.

Conductor que arrolló brutalmente a agente de tránsito en Cali tenía la licencia suspendida por 10 años
RELACIONADO

Conductor que arrolló brutalmente a agente de tránsito en Cali tenía la licencia suspendida por 10 años

No obstante hay que decir que La Ley 2486 de 2025, que revolucionó la regulación de los vehículos eléctricos livianos en Colombia, ha desatado una fuerte controversia desde su promulgación en julio.

La medida exime a ciertos usuarios de portar licencia de conducción, SOAT y matrícula, pero las críticas han señalado riesgos importantes para la seguridad vial.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Reforma tributaria

Así impactaría la reforma tributaria a los motociclistas en Colombia

Reforma tributaria

Exministro del Gobierno de Petro no se guardó nada y cuestionó la reforma tributaria

Comercio

Mucho ojo: Invima advierte a colombianos por falsificación de producto muy consumido

Otras Noticias

Cúcuta

El prontuario criminal de alias HD: el cabecilla del Tren de Aragua capturado en Cúcuta

Alias HD estaba prófugo desde 2023, tras escapar de una cárcel en Venezuela junto al líder del Tren de Aragua, alias Niño Guerrero.

Shakira

Shakira enamoró a sus fans con fotos exóticas desde una paradisíaca playa mexicana

Shakira cautivó en México no solo con su voz, sino con sus espectaculares fotos en la playa. Así lució la colombiana.

Enfermedades

Vapear puede causar daños irreversibles en niños y adolescentes, según especialistas

Liga BetPlay

Novedades en el Millonarios vs. Santa Fe: confirman si habrá hinchada visitante en el clásico

Venezuela

Video del momento exacto del primer bombardeo de EE. UU. a embarcación venezolana que deja 11 muertos