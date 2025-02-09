Conductores exentos de licencia de conducción: nueva ley los protege ante agentes de tránsito

La licencia de conducción ha sido siempre un requisito indispensable para movilizarse en el territorio colombiano. Este documento certifica que un ciudadano cuenta con las competencias técnicas y el aval legal para operar un vehículo en las vías públicas.

Sin embargo, con la entrada en vigencia de la Ley 2486 de 2025 (en julio de 2025), algunos conductores ya no estarán obligados a presentarla ante los agentes de tránsito.

Vehículos eléctricos livianos, exentos de licencia

Desde julio de 2025, esta normativa pionera regula el uso de los vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana, con el objetivo de impulsar una movilidad más sostenible.

La gran novedad es que ya no será necesario portar licencia de conducción, matrícula ni SOAT para ciertos usuarios.

La ley establece que quienes utilicen vehículos eléctricos con una potencia máxima de 1.000 W y un peso no mayor a 60 kilogramos, incluyendo la batería, estarán exentos de estos requisitos.

Asimismo, la exoneración aplica a aquellos vehículos que, aunque sean más pesados, no superen una velocidad de 40 km/h, siempre que circulen por ciclorrutas.

Una apuesta por la movilidad urbana sostenible

Uno de los puntos principales de la Ley 2486 señala que estos medios de transporte podrán circular de forma legal por las ciclorrutas, integrándose a la infraestructura ya existente.

Para el Gobierno, se trata de una medida que no solo amplía las alternativas de transporte en las ciudades, sino que también reduce los costos asociados a la movilidad individual.

No obstante hay que decir que La Ley 2486 de 2025, que revolucionó la regulación de los vehículos eléctricos livianos en Colombia, ha desatado una fuerte controversia desde su promulgación en julio.

La medida exime a ciertos usuarios de portar licencia de conducción, SOAT y matrícula, pero las críticas han señalado riesgos importantes para la seguridad vial.