Superintendencia Financiera está otorgando sellos a entidades que ayudan a las personas a manejar mejor su dinero

En Colombia, una parte significativa de las decisiones económicas cotidianas se toma sin información suficiente ni herramientas claras para evaluar riesgos, endeudamiento o capacidad de ahorro.

RELACIONADO Más de 500 familias denuncian graves incumplimientos en un proyecto de vivienda en Cajicá

Esta realidad impacta directamente la estabilidad de los hogares y la sostenibilidad financiera de miles de familias. Por eso, la educación financiera ha dejado de ser un asunto técnico o secundario y se ha convertido en un eje central para el bienestar económico y la movilidad social.

En este escenario, la Superintendencia Financiera de Colombia está dando sellos de calidad a los programas de educación económica.

Superintendencia Financiera está otorgando sellos para que las personas aprendan a manejar mejor su dinero

Durante este año, la Superintendencia Financiera otorgó cuatro nuevas certificaciones a programas de educación financiera que buscan mejorar la forma en que las personas administran sus ingresos, planifican sus gastos y enfrentan el endeudamiento.

Al Banco Mundo Mujer, por ejemplo, en enero se le concedió la certificación en Gestión de Capacidades Nivel III al programa “Aprendamos en Familia”, una iniciativa orientada a fortalecer el conocimiento económico dentro de los hogares.

En mayo, se sumó el reconocimiento en Gestión de Capacidades Nivel I al “Programa de Educación Financiera para Mipymes”, enfocado en apoyar la toma de decisiones financieras en pequeños y medianos negocios.

Más adelante, en octubre, se certificaron dos iniciativas adicionales, también en Gestión de Capacidades Nivel I: “Cultura Financiera Mundo Mujer” y “Aventura en Casa de los Fortuna”, esta última diseñada bajo un enfoque lúdico para facilitar el aprendizaje de conceptos económicos.

Con estas certificaciones, alcanzó un total de ocho sellos oficiales en educación económica y financiera, ubicando a la entidad en el cuarto lugar a nivel nacional entre todas las entidades que han postulado iniciativas ante la Superintendencia Financiera y la posiciona como la primera entre las microfinancieras privadas del país, superando a otras instituciones de su mismo segmento.

¿Para qué funcionan estos sellos otorgados al Banco Mundo Mujer?

De acuerdo con Plinio Valderrama, director de Sostenibilidad de la entidad, el impacto de estos programas va más allá del reconocimiento institucional y apunta a reducir brechas estructurales en el acceso al conocimiento financiero.

La educación financiera no es un complemento, es una herramienta de movilidad social. En Colombia, donde millones de familias toman decisiones económicas sin suficiente información, formar capacidades se convierte en un acto de equidad.

Según la información entregada, estas iniciativas han logrado cobertura en más del 75 % del territorio nacional y han alcanzado a más de 400.000 personas, entre niños, jóvenes, adultos mayores, mujeres y hombres.