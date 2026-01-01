CANAL RCN
Economía Video

Compras por internet que superen este valor pagarán impuestos: ¿De cuánto es?

El Gobierno Nacional, a través del decreto de emergencia económica, aplicará impuestos a las compras en línea.

Noticias RCN

enero 01 de 2026
02:24 p. m.
El decreto de emergencia económica que anunció el Gobierno Nacional durante las últimas semanas de 2025, también tendrá un impacto importante en las compras por internet.

Las compras en línea en tiendas de Estados Unidos y China, que superen los $50 dólares también tendrán un costo adicional. Todas las que sean superiores a ese valor deben pagar impuesto.

Anteriormente, el impuesto se pagaba por compras superiores a $200 dólares.

Compras por internet pagarán impuestos por nuevos topes

A través del decreto 1474 de 2025, el Gobierno Nacional activó una nueva tanda de impuestos para el país en medio de la emergencia económica decretada.

Entre los productos que tienen IVA en este 2026 están las compras en línea.

Artículo 3. Exclusión del IVA por concepto de tráfico postal, envíos urgentes o envíos de entrega rápida. La exclusión del artículo 428 del Estatuto Tributario será aplicable durante el año 2026, únicamente respecto a la importación de bienes, objeto de tráfico postal, envíos urgentes o envíos de entrega rápida, cuyo valor no exceda de 50 dólares de los Estados Unidos de América.

Esto indica que por las compras en línea superiores a 50 dólares se pagarán los impuestos que anteriormente se aplicaban por gastos superiores a los $200 dólares.

¿Cuánto se puede comprar en pesos por internet sin pagar impuestos?

Se trata de una decisión que tocará el bolsillo de los colombianos, pues según cifras reveladas a corte de 2025, el 15% del comercio electrónico del país es internacional, reportando ventas de hasta 7.800 millones de dólares.

Con esta medida se podrá comprar sin IVA productos que oscilen en unos 185.000 pesos.

