¿Qué sube de precio con el aumento del salario mínimo desde el 1 de enero?

Desde este jueves 1 de enero de 2026, con el aumento del salario mínimo, decretado por el Gobierno Nacional en 23%, el más alto de la historia de Colombia, sube el costo de vida de los colombianos.

El ajuste del salario básico incrementa el valor de las multas de tránsito, el precio de las viviendas de interés social y prioritario, entre otros servicios.

El año nuevo trae consigo el aumento en el precio de productos, bienes y servicios, algunos ligados al salario mínimo y otros a la inflación (IPC), que se anuncia los primeros días de enero.

¿Qué sube de precio con el aumento del salario mínimo?

Dentro de los elementos que están indexados directamente al salario mínimo y que subirían alrededor del 23% se encuentran:

Los copagos a la salud

Las multas de tránsito

Los servicios notariales

Los aportes a la seguridad social de independientes

Los precios de la vivienda VIP y VIS

Cuotas de administración

¿Cuánto suben el SOAT y los peajes en Colombia en 2026?

A partir del 1 de enero sube el valor del SOAT en 5,1% para taxis y motos.

El aumento de SOAT impacta directamente en motociclistas, que lideran el tránsito vehicular en ciudades como Bogotá. Nathaly Osorio, líder de este gremio, explicó:

Siempre se va a pensar que la accidentalidad está relacionada a los motociclistas. Cuando vamos a ver la realidad puede ser ocasionado por malla vial o por diferentes actores viales. Esto hace que nuevamente nos suba el SOAT y que tengamos que seguir pagando más los colombianos.

En cuanto a peajes se espera que el ajuste se realice a partir del 15 de enero y que sea de alrededor del 5%.

El impacto del aumento del salario mínimo en el bolsillo de los colombianos

Augusto Acosta, experto en salud, indicó que “un aumento del salario mínimo siempre tiene un impacto en general en los precios de todos los bienes y servicios y en particular en el sistema de salud”.

Por su parte David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente, relacionó el aumento del SMMLV con la inflación en Colombia: