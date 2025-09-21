La millonaria cuenta de la discordia: El freno que le cuesta 18 millones de dólares mensuales al país

Colombia avanza en su transición energética con avances técnicos importantes, pero también con señales de alerta que amenazan con frenar este ritmo. Según el Ministerio de Minas y Energía y la UPME, el país ya supera los 3.000 MW de capacidad limpia conectada a la red, un hito en la diversificación de la matriz eléctrica.

Sin embargo, en La Guajira, epicentro del desarrollo renovable, 2.400 MW de proyectos eólicos y solares están paralizados por licencias sin resolver, conflictos territoriales y falta de acuerdos con comunidades. La cifra equivale al consumo anual de 1,5 millones de hogares y duplica la capacidad eólica instalada por Chile en 2024.

Mientras tanto, XM reportó que en julio el precio promedio de la energía en bolsa llegó a 138,36 COP/kWh, un 22,6 % más que en junio y 52 % por encima del año anterior. Las tarifas más altas golpean a hogares e industrias y restan competitividad frente a países como Brasil y México, que aumentaron su capacidad renovable en 18 % y 21 % en el último año, gracias a protocolos sociales claros y financiamiento atado a métricas ambientales.}

El panorama del gas tampoco es el mejor: la UPME proyecta un déficit del 5 % para 2025 y de hasta 20 % para 2026. Aunque este año se anunciaron US$ 1.100 millones en inversiones gasíferas, un 34 % más que en 2024, varias cuencas del Caribe ya enfrentan tensiones sociales que podrían frenar obras clave si no hay acuerdos previos.

De hecho, el propio Ministerio de Minas y Energía reconoce que la transición no es solo técnica o financiera: es política, comunitaria y reputacional. Por eso, la CREG y la UPME exigen que todos los nuevos proyectos —incluida la convocatoria para 2029–2030— cuenten con licencia social garantizada para evitar demoras, sobrecostos y pérdida de confianza de los inversionistas.

¿Qué se discutirá sobre este tema?

Frente a este escenario de proyectos renovables detenidos, tarifas en alza y un déficit de gas que podría dispararse en 2026, en Bogotá el próximo 17 de octubre se realizará el primer Foro de Gestión Social en el Sector Energético, organizado por Disava Group, un evento en el que se definirán las decisiones más estratégicas para el futuro energético del país.

Allí estarán algunos de los más altos directivos del Canal de Panamá; la Fundación Terpel Panamá, reconocida en la región por su liderazgo en sostenibilidad y transición energética; gremios clave como la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG) y la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (ACIPET); así como Ocensa y Minex, empresas estratégicas del sector energético colombiano, junto a altos funcionarios del Ministerio de Minas y Energía.

De este encuentro se espera la creación de compromisos concretos, hojas de ruta con métricas ESG claras y políticas de relacionamiento comunitario más sólidas, con un sistema de seguimiento público que garantice que la transición energética avance con legitimidad social, estabilidad financiera y sostenibilidad ambiental.

¿Qué temas se hablarán en este foro?