Así puede rentar un vehículo desde Colombia para un viaje internacional: paso a paso

La reserva de viajes internacionales para diciembre de este año ha comenzado de forma anticipada, hoy los colombianos preparan sus vacaciones con meses de anterioridad. Así lo confirman las búsquedas de vuelos al exterior para Navidad de 2025, que aumentaron 12 % frente al año anterior, según diversos portales especializados; anticipación que también se refleja en las reservas de vehículos en destino.

Para muchos viajeros, asegurar el carro desde Colombia se ha convertido en un paso tan importante como comprar el tiquete, especialmente en rutas con alta demanda como Miami, Orlando, Cancún, Ciudad de México, Panamá, Punta Cana, Madrid y Barcelona, ciudades que de acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo son los principales destinos de los colombianos.

Bajo ese panorama, el proceso digital de alquiler es ideal para quienes prefieren viajar con todo organizado, pues es un trámite sencillo que permite verificar pólizas de seguro, condiciones de combustible, categorías de vehículos y reglas específicas de cada empresa.

Además, ofrece beneficios como la cancelación gratuita en la mayoría de opciones si se hace entre 24 y 48 horas antes, la elección del punto de recogida en aeropuertos o ciudades, e incluso la posibilidad de devolver el vehículo en un lugar diferente al de origen.

Así puede rentar un vehículo desde Colombia para viaje internacional

“Una de las principales razones por las que los colombianos hoy prefieren realizar las reservas de forma virtual está relacionado con la facturación electrónica ya que pueden descontar los gastos del viaje y con los métodos de pago, pues se puede realizar en pesos colombianos a través de diferentes métodos como tarjeta de crédito, PSE o PayPal, con precios finales que ya incluyen impuestos y conversión automática", afirmó José García, cofundador y CEO de Alkilautos.com.

Otra de las ventajas del proceso es el acompañamiento disponible, pues para los viajeros este tipo de servicio representa un respaldo práctico durante todo el alquiler. Contar con soporte en español reduce la incertidumbre al momento de recoger el vehículo, ayuda a resolver discrepancias con la rentadora y facilita la comunicación en situaciones que pueden resultar complejas en otro idioma.

Aunque reservar desde Colombia simplifica la logística, cada rentadora dependiendo del destino tiene políticas propias sobre depósitos y deducibles, y cada país tiene su normatividad respecto a seguros obligatorios, permisos internacionales o traducción oficial de la licencia; por lo que es fundamental revisar las normas antes del viaje.

¿Cuánto cuesta alquilar un carro desde Colombia?

El costo de alquilar un carro para un viaje internacional varía enormemente según el destino, el tipo de vehículo, la temporada y la antelación de la reserva.

Sin embargo, los precios más competitivos que se encuentran al buscar desde Colombia para destinos populares como Miami, Orlando o Cancún pueden iniciar en un rango de COP $26.000 a COP $92.000 por día para un vehículo económico.

En general, en destinos internacionales, la tarifa promedio para un carro pequeño o estándar puede ubicarse entre $25 USD y $50 USD (aproximadamente COP $100.000 a COP $200.000) diarios. Es crucial recordar que a este precio se deben añadir seguros obligatorios, tasas aeroportuarias y otros cargos que pueden elevar el costo final.