Reconocida marca de carros en Colombia monta dura competencia con novedoso carro eléctrico: este es su precio

El mercado automotor colombiano está viviendo un auge sin precedentes en la adopción de vehículos eléctricos e híbridos, un fenómeno que no solo redefine la industria nacional, sino que también establece un nuevo estándar en las preferencias de consumo y la política pública.

Este crecimiento sostenido y acelerado sitúa al país como un jugador clave en la región, impulsado por una combinación de incentivos gubernamentales, la maduración de la infraestructura de carga y la llegada masiva de marcas globales, lo que ha generado una competitividad.

Las cifras de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) son contundentes. En los últimos años, el segmento de vehículos de cero y bajas emisiones ha mostrado un dinamismo superlativo. Para julio de 2025, por ejemplo, las ventas de vehículos 100% eléctricos (VE) experimentaron un aumento del 101%, mientras que las de híbridos hicieron lo propio en un 120% con respecto al mismo mes del año anterior.

Por primera vez, este segmento ecológico ha superado el 15% de participación en las matrículas nuevas mensuales, consolidándose como el de mayor crecimiento en el sector.

Reconocida marca de carros en Colombia monta dura competencia con novedoso carro eléctrico

Mientras el mercado colombiano celebra los logros de los vehículos eléctricos en la gama media y compacta, el ecosistema global de la movilidad eléctrica se prepara para un cambio tectónico. Toyota, la marca que durante años fue la indiscutible campeona de los híbridos en Colombia con modelos como el Corolla Cross, ha lanzado un dardo directo a sus competidores más jóvenes: Tesla y BYD.

La firma japonesa presentó su sedán eléctrico más ambicioso hasta la fecha: el Toyota bZ7, una máquina que busca eliminar por completo la preocupación por la autonomía.

El modelo ofrecerá hasta 710 kilómetros de autonomía en ciclo CLTC (para su versión de batería de 88,13 kWh), una cifra que lo sitúa entre los líderes del mercado y que lo posiciona como un vehículo ideal para viajes interurbanos.

Lo más llamativo es su precio objetivo. El bZ7 está diseñado para llegar al mercado con un costo cercano a los 200.000 yuanes en China, lo que se traduce en aproximadamente $115 millones de pesos colombianos.

Este precio es notablemente competitivo, especialmente al considerar las prestaciones y la larga autonomía que ofrece. Si bien el precio en Colombia, una vez sumados impuestos y costos de importación, podría ser diferente, la señal global es clara: Toyota apunta a la accesibilidad en la gama de alta autonomía.

Para reforzar su ofensiva, el bZ7 integra tecnologías de punta, incluyendo un sistema de infoentretenimiento desarrollado con HarmonyOS y un sensor LiDAR para la conducción asistida.