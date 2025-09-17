CANAL RCN
Economía

Dan a conocer qué es lo que más revisan en la tecnicomecánica de motos en 2025

Dan a conocer lo que más revisan en una moto durante la revisión tecnicomecánica 2025 en Colombia: frenos, luces, llantas, emisiones y precios actualizados.

Revisión Tecnomecánica
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 17 de 2025
09:07 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En Colombia, la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes es obligatoria para todas las motocicletas.

Revisión tecnico-mecánica gratis: el beneficio que muchos conductores desconocen
RELACIONADO

Revisión tecnico-mecánica gratis: el beneficio que muchos conductores desconocen

Más que un simple requisito, se trata de una medida de seguridad vial y ambiental que busca garantizar que las motos circulen en óptimas condiciones. Los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) son los encargados de realizar esta inspección, donde se evalúan los aspectos clave que pueden marcar la diferencia entre un viaje seguro y un riesgo en la vía.

Los puntos más revisados en la revisión tecnicomecánica

El sistema de frenos es una de las prioridades. Allí se verifica el estado de las pastillas, discos o campanas, además de la eficiencia del frenado. También se revisa la dirección y suspensión, comprobando que no haya holguras en el manillar ni fugas en los amortiguadores.

Otro aspecto esencial es el sistema de iluminación y señalización, donde se comprueba que las luces delanteras, traseras y direccionales funcionen correctamente, al igual que la corneta.

Estas son las motos que están exentas de la revisión tecnomecánica en 2025
RELACIONADO

Estas son las motos que están exentas de la revisión tecnomecánica en 2025

Las llantas y rines también están en la lista: se revisa la profundidad del labrado (mínimo 1,6 mm), la presión adecuada y que los rines no presenten daños.

En cuanto al escape y emisiones, los técnicos miden los gases y niveles de ruido para que cumplan con los límites legales. Finalmente, se inspecciona el chasis en busca de fisuras, y la documentación, que incluye SOAT vigente, retrovisores y certificado de gases.

Precios y tiempos para 2025

El valor de la revisión tecnicomecánica para motos en 2025 está regulado y varía según la antigüedad del vehículo:

  • 0 a 2 años: desde $205.052 hasta $232.819.
  • 3 a 7 años: desde $205.352 hasta $233.119.
  • 8 a 16 años: desde $205.652 hasta $233.419.
  • 17 años o más: desde $205.352 hasta $233.119.
Alianza tecnológica busca frenar fraudes telefónicos en Colombia
RELACIONADO

Alianza tecnológica busca frenar fraudes telefónicos en Colombia

Si una moto no aprueba la inspección, el CDA entrega un informe detallado de las fallas. El conductor tendrá 15 días para corregirlas y presentarse nuevamente sin pagar de nuevo.

Con esta revisión, más que cumplir con un trámite, los motociclistas se aseguran de que su vehículo esté en condiciones para circular con seguridad y responsabilidad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy 17 de septiembre: número ganador del último sorteo

Bogotá

La multa que le podría caer si arroja basura en las calles de Bogotá

Ciberseguridad

Cuelgue de inmediato: la peligrosa estafa del ‘router’ wifi que está de moda

Otras Noticias

Bogotá

Buscan a menores desaparecidas en Bogotá: rastros apuntan que estarían en el barrio Santa Fe

Madres de las menores desaparecidas exigen respuestas en medio de la incertidumbre.

Inteligencia Artificial

¿Gemini superó a ChatGPT?: se convirtió en la IA más descargada en celulares de varios países

Las novedosas herramientas para crear imágenes han catapultado al asistente de Google.

Dayro Moreno

¡El rey del gol! Dayro Moreno abrió el marcador en Once Caldas vs. Independiente del Valle

México

Cerecita, la perrita embarazada que sobrevivió a la explosión del camión con gas en México

Salud mental

La pubertad precoz central estaría relacionada con enfermedades mentales, según estudio