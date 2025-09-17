Dan a conocer qué es lo que más revisan en la tecnicomecánica de motos en 2025

En Colombia, la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes es obligatoria para todas las motocicletas.

Más que un simple requisito, se trata de una medida de seguridad vial y ambiental que busca garantizar que las motos circulen en óptimas condiciones. Los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) son los encargados de realizar esta inspección, donde se evalúan los aspectos clave que pueden marcar la diferencia entre un viaje seguro y un riesgo en la vía.

Los puntos más revisados en la revisión tecnicomecánica

El sistema de frenos es una de las prioridades. Allí se verifica el estado de las pastillas, discos o campanas, además de la eficiencia del frenado. También se revisa la dirección y suspensión, comprobando que no haya holguras en el manillar ni fugas en los amortiguadores.

Otro aspecto esencial es el sistema de iluminación y señalización, donde se comprueba que las luces delanteras, traseras y direccionales funcionen correctamente, al igual que la corneta.

RELACIONADO Estas son las motos que están exentas de la revisión tecnomecánica en 2025

Las llantas y rines también están en la lista: se revisa la profundidad del labrado (mínimo 1,6 mm), la presión adecuada y que los rines no presenten daños.

En cuanto al escape y emisiones, los técnicos miden los gases y niveles de ruido para que cumplan con los límites legales. Finalmente, se inspecciona el chasis en busca de fisuras, y la documentación, que incluye SOAT vigente, retrovisores y certificado de gases.

Precios y tiempos para 2025

El valor de la revisión tecnicomecánica para motos en 2025 está regulado y varía según la antigüedad del vehículo:

0 a 2 años: desde $205.052 hasta $232.819.

3 a 7 años: desde $205.352 hasta $233.119.

8 a 16 años: desde $205.652 hasta $233.419.

17 años o más: desde $205.352 hasta $233.119.

RELACIONADO Alianza tecnológica busca frenar fraudes telefónicos en Colombia

Si una moto no aprueba la inspección, el CDA entrega un informe detallado de las fallas. El conductor tendrá 15 días para corregirlas y presentarse nuevamente sin pagar de nuevo.

Con esta revisión, más que cumplir con un trámite, los motociclistas se aseguran de que su vehículo esté en condiciones para circular con seguridad y responsabilidad.