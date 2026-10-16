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FMI expresa preocupación por las finanzas de Colombia: es “insostenible y preocupante”

Durante una rueda de prensa, Nigel Chalk, director del Departamento del hemisferio occidental del FMI, se refirió a los desafíos económicos que enfrenta el país.

Foto: IG @the_imf

Noticias RCN

octubre 16 de 2026
11:14 a. m.
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El Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó su preocupación por la situación fiscal de Colombia y advirtió sobre el nivel de endeudamiento del país.

Durante una rueda de prensa realizada en el marco de las reuniones anuales del organismo y el Banco Mundial en Bangkok, Nigel Chalk, director del Departamento del hemisferio occidental del FMI, se refirió a los desafíos económicos que enfrenta el país.

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Chalk calificó de “insostenible y preocupante” el panorama fiscal colombiano, en particular por el déficit primario, que actualmente alcanza el 3,5 % del producto interno bruto (PIB). Asimismo, señaló que el país necesita un esfuerzo concertado para reducir la deuda, que se sitúa en el 60 % del PIB.

El funcionario también indicó que el organismo prevé un crecimiento económico del 2,25 % para Colombia tanto en el año en curso como en el siguiente. Sin embargo, advirtió que el potencial de crecimiento del país es mayor y que se requieren avances para mejorar sus indicadores económicos.

“¿Qué podemos decir sobre la gestión financiera de los países cuando uno se pregunta por qué la deuda crece tanto sin que se logren avances tangibles? Eso es precisamente lo que observamos en Colombia. En cuanto a las cuestiones sobre el ajuste fiscal y otros aspectos relacionados: nuestro grupo prevé un crecimiento del 2,25 % para Colombia, tanto este año como el próximo. Sin embargo, el potencial del país es mucho mayor”, afirmó Chalk.

FMI enviará una misión a Colombia en noviembre

En medio de este panorama, Chalk anunció que una misión del FMI viajará a Bogotá a principios de noviembre para continuar las conversaciones sobre las finanzas públicas y evaluar posibles alternativas para enfrentar los desafíos fiscales.

El funcionario señaló que el organismo ha sostenido acercamientos con representantes del Gobierno y que, durante las conversaciones con distintos sectores de la sociedad en Bogotá, identificó la situación fiscal como uno de los asuntos centrales para el país.

“A principios de noviembre, enviaremos un equipo a Colombia para seguir avanzando en estos esfuerzos. Nos queda claro que el gobierno tiene un firme compromiso por abordar la situación fiscal de la economía. Además, durante nuestras conversaciones en Bogotá con diversos sectores de la sociedad, quedó patente que este es un tema central y de gran importancia para el país. Hemos estado analizando opciones y estrategias sobre cómo abordar este desafío de la mejor manera posible”, añadió.

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Finalmente, Chalk explicó que todavía no se ha definido una hoja de ruta concreta para abordar la situación. No obstante, aseguró que el FMI está dispuesto a respaldar los esfuerzos del Gobierno, aunque las modalidades de ese apoyo aún están en evaluación.

“Estamos ahí para apoyar los esfuerzos del gobierno (…) Aún estamos definiendo la forma en que brindaremos ese apoyo, ya sea mediante asesoramiento en materia de políticas, fortalecimiento de capacidades o, potencialmente, financiamiento”, concluyó.

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