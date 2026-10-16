Bancolombia revela cómo funcionan las estafas en Colombia a través de un documental

Las estafas se han convertido en una preocupación para quienes realizan transacciones bancarias, compras por internet o reciben mensajes de desconocidos.

Ante este panorama, Bancolombia presentó un documental que revela cómo actúan los estafadores y qué señales pueden ayudar a evitar el robo de dinero.

Se trata de “No pasa hasta que pasa”, una producción estrenada el 13 de octubre de 2026 que reúne testimonios de víctimas, autoridades, especialistas en seguridad digital y personas que anteriormente estuvieron involucradas en fraudes.

El documental, disponible gratuitamente en YouTube, busca demostrar que cualquier persona puede ser víctima de un engaño, incluso cuando cree reconocer las estrategias de los delincuentes.

¿Cómo operan los estafadores? Bancolombia revela las señales de alerta

Uno de los principales mensajes de la producción es que los fraudes no siempre requieren conocimientos tecnológicos avanzados.

Los delincuentes aprovechan situaciones cotidianas, generan confianza o crean falsas urgencias para conseguir información personal y bancaria.

Entre las señales que deben despertar sospechas están:

Mensajes que solicitan abrir enlaces desconocidos.

Llamadas que exigen compartir códigos de seguridad.

Páginas que imitan plataformas bancarias.

Solicitudes urgentes para realizar transferencias.

“La prevención se concentró durante mucho tiempo en decirles a las personas qué no debían hacer, pero el fraude evolucionó”, explicó Juan Camilo Zuluaga, vicepresidente de Servicios para Clientes y Empleados de Bancolombia.

¿Cómo evitar estafas y dónde ver el documental de Bancolombia?

La entidad recomienda verificar cualquier solicitud sospechosa directamente mediante sus canales oficiales, especialmente cuando involucre dinero o información confidencial.

También recuerda que nunca deben compartirse contraseñas, usuarios, números de tarjetas ni códigos de seguridad.

Adicionalmente, los clientes pueden utilizar herramientas como alertas de movimientos, límites de transacciones, cambio de claves y bloqueo de tarjetas para proteger sus productos financieros.

El documental “No pasa hasta que pasa” está disponible desde el 13 de octubre en el canal oficial de Bancolombia en YouTube.