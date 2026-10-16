CANAL RCN
Economía

Bancolombia revela cómo funcionan las estafas en Colombia a través de un documental

Bancolombia revela cómo operan los estafadores para robar dinero y cuáles son las señales de alerta para evitar fraudes. Vea el documental gratuito.

Bancolombia destapa cómo funcionan las estafas: hasta los delincuentes cuentan sus secretos
Foto: Bancolombia

Sebastián Montañez

octubre 16 de 2026
12:04 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las estafas se han convertido en una preocupación para quienes realizan transacciones bancarias, compras por internet o reciben mensajes de desconocidos.

Bancolombia ofrece apartamentos, locales y lotes desde $36 millones en octubre: vea el catálogo
RELACIONADO

Bancolombia ofrece apartamentos, locales y lotes desde $36 millones en octubre: vea el catálogo

Ante este panorama, Bancolombia presentó un documental que revela cómo actúan los estafadores y qué señales pueden ayudar a evitar el robo de dinero.

Se trata de “No pasa hasta que pasa”, una producción estrenada el 13 de octubre de 2026 que reúne testimonios de víctimas, autoridades, especialistas en seguridad digital y personas que anteriormente estuvieron involucradas en fraudes.

El documental, disponible gratuitamente en YouTube, busca demostrar que cualquier persona puede ser víctima de un engaño, incluso cuando cree reconocer las estrategias de los delincuentes.

¿Cómo operan los estafadores? Bancolombia revela las señales de alerta

Uno de los principales mensajes de la producción es que los fraudes no siempre requieren conocimientos tecnológicos avanzados.

Bancolombia abre nuevos puntos para retirar dinero: ahora lo podrá hacer en estas tiendas
RELACIONADO

Bancolombia abre nuevos puntos para retirar dinero: ahora lo podrá hacer en estas tiendas

Los delincuentes aprovechan situaciones cotidianas, generan confianza o crean falsas urgencias para conseguir información personal y bancaria.

Entre las señales que deben despertar sospechas están:

  • Mensajes que solicitan abrir enlaces desconocidos.
  • Llamadas que exigen compartir códigos de seguridad.
  • Páginas que imitan plataformas bancarias.
  • Solicitudes urgentes para realizar transferencias.

“La prevención se concentró durante mucho tiempo en decirles a las personas qué no debían hacer, pero el fraude evolucionó”, explicó Juan Camilo Zuluaga, vicepresidente de Servicios para Clientes y Empleados de Bancolombia.

¿Cómo evitar estafas y dónde ver el documental de Bancolombia?

La entidad recomienda verificar cualquier solicitud sospechosa directamente mediante sus canales oficiales, especialmente cuando involucre dinero o información confidencial.

También recuerda que nunca deben compartirse contraseñas, usuarios, números de tarjetas ni códigos de seguridad.

Adicionalmente, los clientes pueden utilizar herramientas como alertas de movimientos, límites de transacciones, cambio de claves y bloqueo de tarjetas para proteger sus productos financieros.

El documental “No pasa hasta que pasa” está disponible desde el 13 de octubre en el canal oficial de Bancolombia en YouTube.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gobierno Nacional

FMI expresa preocupación por las finanzas de Colombia: es “insostenible y preocupante”

Licencia de conducción

Licencia de conducción en Colombia podría tener fuerte aumento: esta es la razón

Dólar

Dólar en Colombia llegó a su precio más bajo en varios días: así se cotiza este 16 de octubre

Otras Noticias

Estados Unidos

Aplazan audiencia de alias Araña en Estados Unidos: fue reprogramada para diciembre

Ambas partes solicitaron la reprogramación de la audiencia al argumentar que se trata de un caso complejo.

Atlético Nacional

"El más grande de Colombia": así reaccionaron ídolos de Nacional a victoria vs. DIM

Los dirigidos por Lucas González esperan por el ganador entre Santa Fe y Once Caldas para definir el finalista de la edición 2026 de la Copa Betplay.

Costa Rica

Capturados en el Pacífico sujetos que pretendían hacer llegar hasta Costa Rica cocaína y marihuana

Artistas

Fonseca confirmó nueva sede para su concierto en Bogotá

Cuidado personal

Este es el hábito cotidiano que le ayuda a prevenir una de cada tres enfermedades gastrointestinales