Consecuencias de no cambiar el aceite del carro a tiempo: el descuido que le puede costar muy caro

Ignorar los mantenimientos básicos del vehículo puede ser más costoso de lo que parece. Una de las prácticas más descuidadas por los conductores es el cambio de lubricante, una acción esencial para conservar el buen estado del motor.

De hecho, las consecuencias de no cambiar el aceite del carro a tiempo pueden ir desde un aumento en el consumo de combustible hasta daños irreversibles en el sistema mecánico, según advierte la Asociación Americana del Automóvil (AAA) en un informe técnico publicado en 2024.

¿Qué sucede con el motor cuando se ignoran los cambios de aceite?

El aceite cumple funciones vitales como lubricar las piezas internas, reducir la fricción y mantener el motor a una temperatura estable.

Sin embargo, con el tiempo pierde sus propiedades debido al calor y a la acumulación de residuos. De acuerdo con Consumer Reports, cuando el lubricante se degrada, el motor trabaja con más esfuerzo, generando sobrecalentamiento y desgaste prematuro.

En los casos más extremos, puede provocar el “gripado” del motor, una falla que puede requerir un reemplazo total con un costo que supera los 3.000 dólares, dependiendo del modelo del vehículo.

Un estudio de la Car Care Council reveló que más del 20 % de los autos revisados en talleres de Estados Unidos presentaban aceite con un nivel o estado inadecuado, lo que demuestra que el descuido en este mantenimiento sigue siendo una práctica común. La misma entidad señala que cambiar el aceite regularmente puede extender la vida útil del motor hasta en un 40 %.

¿Cuándo realizar el cambio para evitar las consecuencias de no cambiar el aceite del carro a tiempo?

La frecuencia ideal depende del tipo de aceite, el modelo del vehículo y los hábitos de conducción.

Según Mobil 1 y Castrol, los aceites sintéticos modernos pueden durar entre 8.000 y 12.000 kilómetros, aunque recomiendan seguir siempre las indicaciones del fabricante.

También se aconseja revisar el nivel de aceite una vez al mes y prestar atención a señales como el humo oscuro, el olor a quemado o el encendido del testigo del motor.

De esta manera, las consecuencias de no cambiar el aceite del carro a tiempo no solo se traducen en reparaciones costosas, sino también en un riesgo para la seguridad vial. Un mantenimiento preventivo garantiza un mejor rendimiento, ahorro en combustible y una mayor durabilidad del vehículo.