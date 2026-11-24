El mercado de productos de aseo doméstico en Colombia superó los US$1.600 millones en ventas durante 2025, una cifra que contextualiza el peso que tienen estos artículos dentro de la economía familiar a medida que se acercan jornadas comerciales de alto tráfico como Black Friday y Cyber Monday.

De acuerdo con datos de Kantar citados en el informe, los hogares colombianos destinan en promedio $552.000 al año a la compra de productos de aseo, un rubro recurrente que combina compras planificadas con oportunidades promocionales de fin de año.

Las temporadas de descuentos se han consolidado como un momento en el que los consumidores buscan anticipar necesidades cotidianas y optimizar su presupuesto. Según un estudio de Harris X para Amazon, en Colombia el 25 % de los compradores en línea encuestados afirma que suele adquirir productos esenciales de uso diario —entre ellos aseo, limpieza y abarrotes— durante jornadas como Black Friday y Cyber Monday.

Este comportamiento muestra que el comercio electrónico y las promociones estacionales no solo impulsan categorías tecnológicas o de moda, sino también insumos básicos de mantenimiento del hogar.

Hábitos de compra y recompra en el hogar

El análisis del consumo doméstico revela que los hogares evalúan con detenimiento las marcas y presentaciones que incorporan a su rutina. En promedio, los colombianos prueban 14 marcas de aseo al año, pero conservan solo cuatro como favoritas, mientras que apenas el 36 % de las marcas probadas vuelven a comprarse. Estas cifras indican que el atractivo inicial o la disponibilidad de una oferta no garantizan la fidelidad si el producto no responde en desempeño, utilidad o relación entre precio y cantidad.

Desde la industria, se destaca que las necesidades de limpieza varían según la conformación del hogar, los hábitos diarios y las temporadas. Al respecto, Carolina Romero Caicedo, gerente de Marketing & Trade de Azul K, señaló que categorías como lavandería, blanqueadores y protectores de superficies concentran gran parte de la presencia en el mercado y reflejan las tareas habituales de las familias.

Asimismo, explicó que estas demandas cambian en momentos específicos del año: en Navidad, por ejemplo, algunos hogares requieren acondicionar habitaciones y lavar más textiles por la llegada de visitantes, mientras que otros enfocan sus esfuerzos en la cocina y las áreas sociales.

Ante la multiplicidad de ofertas durante Black Friday y Cyber Monday, los especialistas recomiendan partir de un inventario real de lo que hay en casa. Revisar los productos disponibles, identificar cuáles están próximos a agotarse y fijar prioridades permite dirigir el gasto hacia artículos que efectivamente se utilizarán, evitando compras impulsivas guiadas únicamente por el descuento.