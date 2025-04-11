Bancos definen cuál es la edad máxima para solicitar un crédito de vivienda en Colombia

Adquirir vivienda usada mediante crédito hipotecario sigue siendo una de las opciones más buscadas por los colombianos, especialmente para quienes desean invertir en un inmueble con historia o en zonas consolidadas.

Sin embargo, una de las dudas más comunes al momento de iniciar el trámite es hasta qué edad se puede solicitar un crédito de vivienda usada en Colombia.

La respuesta no es única, pues no existe una edad máxima definida por ley, ya que cada entidad financiera tiene sus propias políticas. Aun así, los bancos establecen límites que dependen tanto de la edad del solicitante como del plazo del crédito.

Límites de edad según cada entidad financiera

En BBVA Colombia, los solicitantes deben tener entre 18 y 74 años, y la edad del mayor de los solicitantes más el plazo del crédito no puede superar los 85 años.

Esto significa que una persona de 70 años, por ejemplo, solo podría acceder a un préstamo con un plazo máximo de 15 años.

Por su parte, la página del Banco Caja Social indica que permiten solicitar créditos de vivienda hasta los 70 años, mientras que el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) amplía el rango hasta los 75 años.

En este último caso, la edad máxima debe cumplirse al momento del desembolso del crédito, no en la solicitud inicial.

Recomendaciones para mayores de 60 años

Para quienes se acercan al límite de edad, los expertos recomiendan optar por plazos más cortos, presentar ingresos comprobables y mantener un historial crediticio positivo.

Además, algunos bancos permiten incluir a un cotitular más joven, lo que puede ampliar la viabilidad del préstamo.