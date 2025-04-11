CANAL RCN
Economía

Bancos definen cuál es la edad máxima para solicitar un crédito de vivienda en Colombia

Descubre hasta qué edad puedes solicitar un crédito de vivienda usada en Colombia. Conoce los límites de edad en bancos como BBVA, Caja Social y FNA, y consejos para mayores de 60 años que buscan financiar su hogar.

Edad máxima para pedir crédito de vivienda
Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 04 de 2025
11:04 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Adquirir vivienda usada mediante crédito hipotecario sigue siendo una de las opciones más buscadas por los colombianos, especialmente para quienes desean invertir en un inmueble con historia o en zonas consolidadas.

Corte Constitucional cambia los trámites para heredar una pensión en Colombia
RELACIONADO

Corte Constitucional cambia los trámites para heredar una pensión en Colombia

Sin embargo, una de las dudas más comunes al momento de iniciar el trámite es hasta qué edad se puede solicitar un crédito de vivienda usada en Colombia.

La respuesta no es única, pues no existe una edad máxima definida por ley, ya que cada entidad financiera tiene sus propias políticas. Aun así, los bancos establecen límites que dependen tanto de la edad del solicitante como del plazo del crédito.

Límites de edad según cada entidad financiera

En BBVA Colombia, los solicitantes deben tener entre 18 y 74 años, y la edad del mayor de los solicitantes más el plazo del crédito no puede superar los 85 años.

Colombianos podrán acceder a nuevo subsidio de vivienda de hasta 52 millones de pesos
RELACIONADO

Colombianos podrán acceder a nuevo subsidio de vivienda de hasta 52 millones de pesos

Esto significa que una persona de 70 años, por ejemplo, solo podría acceder a un préstamo con un plazo máximo de 15 años.

Por su parte, la página del Banco Caja Social indica que permiten solicitar créditos de vivienda hasta los 70 años, mientras que el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) amplía el rango hasta los 75 años.

En este último caso, la edad máxima debe cumplirse al momento del desembolso del crédito, no en la solicitud inicial.

Recomendaciones para mayores de 60 años

Para quienes se acercan al límite de edad, los expertos recomiendan optar por plazos más cortos, presentar ingresos comprobables y mantener un historial crediticio positivo.

Feria de vivienda del FNA en Bogotá 2025: fechas, lugar y cómo inscribirse
RELACIONADO

Feria de vivienda del FNA en Bogotá 2025: fechas, lugar y cómo inscribirse

Además, algunos bancos permiten incluir a un cotitular más joven, lo que puede ampliar la viabilidad del préstamo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Comercio

Black Friday 2025 en Colombia: fecha oficial y tiendas que participarán con descuentos

Dólar

Dólar en Colombia registra movimiento clave este 4 de noviembre: así inicia el mes la divisa

Finanzas personales

Empleadas domésticas podrán contar con un beneficio de $1.000.000: ¿De qué se trata?

Otras Noticias

Policía Nacional

Autoridades desarticulan red criminal dedicada a la distribución de drogas en La Florida, Nariño

Durante los procedimientos se incautó material alusivo a la estructura ilegal Columna Móvil Ariel Aldan, perteneciente a la Segunda Marquetalia.

WhatsApp

Usuarios reportan caída masiva de WhatsApp Web: ¿qué se sabe del posible daño?

Miles de usuarios se han tomado las redes sociales para reportar sus inconvenientes al usar la aplicación en la web.

Estados Unidos

Falleció Dick Cheney, exvicepresidente de Estados Unidos, a sus 84 años

Mundial de fútbol

¡Insólito! Alemania le marca gol a Colombia a los 15 segundos en el Mundial Sub-17

Enfermedades

Diagnóstico de enfermedades huérfanas en Colombia puede tardar hasta cinco años: alerta del sector salud