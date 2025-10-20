CANAL RCN
Economía Video

Este es el impacto económico que trae la tensión diplomática entre EE. UU. y Colombia

El presidente de Analdex y de la Andi expresaron su preocupación por el impacto económico de la disputa entre Trump y Petro, que podría afectar a sectores clave como café, flores y manufacturas.

Noticias RCN

octubre 20 de 2025
01:28 p. m.
La reciente crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia ha despertado alarma en los sectores productivos del país, ante la amenaza del presidente Donald Trump de imponer nuevos aranceles a las importaciones colombianas.

Expertos advierten las consecuencias económicas de la tensión entre EE. UU. y Colombia

Este enfrentamiento, que comenzó como una disputa personal entre Trump y el presidente Gustavo Petro, ahora amenaza con tener graves consecuencias económicas para miles de familias y empresas colombianas.

Javier Díaz, presidente de Analdex, la asociación que reúne a los exportadores colombianos, expresó su preocupación en una entrevista con este medio.

“Todo esto genera mucha preocupación porque no conocemos cuáles pueden ser esos aranceles que ha anunciado el presidente Trump para los productos que Colombia exporta a los Estados Unidos, pero la preocupación surge en que estos aranceles terminarían afectando la economía formal, la economía legal, representada en esos bienes de exportación a intercambio de los Estados Unidos”, explicó Díaz.

El presidente de Analdex también destacó la importancia del mercado estadounidense para Colombia, señalando que de los 50.000 millones de dólares que el país exporta anualmente, cerca de 15.000 millones se dirigen a Estados Unidos.

Entre los sectores potencialmente afectados, mencionó el café, que involucra a 550.000 familias productoras, así como manufacturas, ventanería, transformadores eléctricos, productos químicos y plásticos.

“Nuestras exportaciones al mundo alcanzan los 50.000 millones de dólares y el 30%, la tercera parte, va a los Estados Unidos, es decir, son alrededor de 15.000 millones de dólares en exportaciones que Colombia hace al mercado de los Estados Unidos. En el caso de café, son 550 mil familias productoras que se verían afectados, pero también en manufactura, en todo el tema de ventanería, transformadores eléctricos, productos químicos, plásticos. En fin, no solamente la exportación de estos productos, sino el empleo y los ingresos que esas ventas al exterior generan para los colombianos”, añadió Díaz.

Por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, fue más crítico con el manejo de la situación por parte del gobierno colombiano.

“Lo que el presidente Petro ha considerado que es una pelea de él con Donald Trump. No es una pelea de Donald Trump. Es una pelea en donde en realidad los grandes paganinis de la historia, los que van a pagar los platos rotos, vamos a ser los colombianos y eso tiene que entenderlo Gustavo Petro. Tiene que entender que esta es una crisis que él ha creado, que él ha alimentado y la única posible solución está en manos del presidente Gustavo Petro. Él tiene que solucionar, tiene que responsabilizarse por el efecto que sus acciones tienen sobre las familias colombianas”, detalló Mac Master.

Miles de colombianos perderían sus empleos por la tensión diplomática con Estados Unidos

El líder económico también alertó sobre el impacto potencial en el sector floricultor, que exporta más de 2.000 millones de dólares en flores al año al mercado norteamericano.

“Si Colombia tuviera un efecto de aranceles superiores que tenemos hoy en día y perdiera la competitividad, estamos hablando de 220.000 familias colombianas que perderían su trabajo", advirtió.

Ambos líderes coincidieron en la necesidad de una pronta solución a esta crisis diplomática, subrayando que el bienestar económico de miles de familias colombianas está en juego.

