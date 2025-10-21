¿Cuál es el mejor día para comprar tiquetes aéreos y ahorrar dinero?

Comprar tiquetes aéreos puede ser una tarea tan emocionante como estresante, especialmente cuando surgen dificultades al momento de elegir el mejor precio o la fecha ideal para viajar.

¿Cuál es el mejor día para comprar tiquetes aéreos?

Encontrar vuelos económicos puede depender de varios factores, como la suerte, la intuición o incluso refrescar el navegador en el momento justo. Sin embargo, existen algunos consejos prácticos que pueden ayudarle a asegurar una buena oferta y concretar la compra de su próximo viaje.

Uno de los aspectos más importantes a considerar es la época del año. Durante temporadas de alta demanda (como mitad de año, diciembre o fechas festivas) los precios suelen aumentar considerablemente debido al incremento en las reservas.

Aun así, muchas aerolíneas lanzan promociones especiales o descuentos por aniversario, tanto generales como por destinos específicos, lo que representa una excelente oportunidad para aprovechar precios más bajos.

Aunque muchos viajeros se preguntan cuál es el mejor día para comprar tiquetes, lo cierto es que no existe una fórmula infalible para encontrar siempre los precios más bajos .

De acuerdo con el portal especializado Skyscanner, el domingo suele ser el día en que se pueden hallar las tarifas más económicas, ya que durante ese día hay menos competencia y presión de compra, lo que puede favorecer la aparición de mejores ofertas.

¿Qué hora es recomendable para comprar tiquetes aéreos?

Según la página, se considera que la mejor compra de tiquetes se encuentra entre las 5:00 a.m. y 10:00 a.m . En esas horas, disminuye el tráfico de usuarios en las páginas de las aerolíneas, lo cual hay menos competencia por los asientos.

Ahora bien, para comprar un vuelo hay que tener en cuenta estas recomendaciones: