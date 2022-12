Las prendas importadas que tendrán impuesto del 40% en el país

Meses atrás el país conoció el decreto que, aunque solo era un borrador, fijaba un arancel del 40% a las importaciones de confecciones en Colombia. Ahora, la medida es una realidad y el Gobierno Nacional estableció las condiciones y características del impuesto, que aplica específicamente cuando se cumplen las siguientes condiciones: prendas provenientes de países con los que Colombia no tenga acuerdos comerciales vigentes y cuando el precio FOB (valor de la mercancía puesta a bordo de un transporte marítimo), sea inferior o igual a 10 dólares estadounidenses por kilogramo bruto.

Para entender a qué prendas aplicaría es importante mencionar que Colombia tiene TLC con los siguientes países:

Panamá, Venezuela, alianza del pacífico, Canadá. La comunidad andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). La comunidad del Caribe (Trinidad y Tobago, Jamaica, Barbados, Guyana, Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, Granada, Monserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas). Corea, costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala y Honduras, Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia, Estados Unidos, Israel, reino unido, México y países miembros de la UE.

Según el decreto, las importaciones de ropa que vengan de estas naciones no se verían afectada; sin embargo, las confecciones provenientes de países con los que no haya acuerdo, como China, si deberán comenzar a pagar el arancel. Cabe aclarar que según expertos el incremento del 40% no sería asumido en la totalidad por el consumidor final, una parte podría ser pagada parcialmente por las empresas, que tienen tres caminos: cobrar más por las prendas para pagar lo adicional, no hacerlo y sacrificar la ganancia o, lo que es peor, reducir la calidad de las prendas para bajar los costos de producción y asumir el impuesto.

¿Cuáles son las prendas que tendrán arancel de importación del 40%?

“Prendas, complementos de vestir y artículos confeccionados”, estipula el decreto. Esto quiere decir que trajes, overoles, chaquetas, pantalones, vestidos, faldas, pantalón, ropa para bebés y camisas que sean de lana, fibra sintética o algodón y cumplan las características previamente señaladas, comenzarán a tener el impuesto.

Importante

“Los aranceles establecidos en el presente artículo no serán aplicables a aquellas importaciones de mercancías que se encuentren efectivamente embarcadas hacia Colombia con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de este decreto”, se lee en el documento.

Adicionalmente, la norma establece un arancel del 15% a las importaciones que ingresen de países más favorecidos, NMF.