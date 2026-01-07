CANAL RCN
Ya puede reclamar el subsidio de transporte escolar en Bogotá: estos son los beneficiarios

Subsidio de transporte escolar en Bogotá 2026: revise quiénes son los beneficiarios, las fechas límite y el paso a paso para reclamar el pago por DaviPlata.

subsidio escolar 2026
Foto: Educación Bogotá - Página Oficial y Freepik

enero 07 de 2026
03:54 p. m.
Desde el pasado 6 de enero, ya se encuentra disponible el subsidio de transporte escolar para estudiantes de colegios oficiales, un apoyo clave para garantizar que niños y jóvenes puedan asistir a clases sin que la movilidad sea una barrera.

Este auxilio hace parte de las estrategias del Distrito para promover la permanencia escolar y aliviar los gastos de las familias más vulnerables. En total, más de 10.800 estudiantes podrán acceder a este beneficio durante el quinto ciclo de pagos, que estará habilitado por tiempo limitado.

¿Quiénes pueden recibir el subsidio de transporte escolar?

El apoyo económico es liderado por la Secretaría de Educación del Distrito (SED) y está dirigido a estudiantes matriculados en colegios públicos de Bogotá que cumplen ciertos criterios.

Según lo informado, el subsidio beneficia a menores de 14 años, a estudiantes con discapacidad sin importar la edad y a familias focalizadas, de acuerdo con el manual operativo vigente del programa de Movilidad Escolar.

Este quinto ciclo de pago se entrega a 10.872 estudiantes, con una inversión superior a los $4.029 millones, recursos que ya fueron cargados y están listos para ser retirados.

El dinero se consigna exclusivamente a través de DaviPlata, como parte del programa “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, que busca facilitar el acceso y la permanencia en el sistema educativo oficial.

Fechas, monto y cómo retirar el subsidio de transporte escolar

Los beneficiarios tienen 30 días calendario, desde el 6 de enero y hasta el 5 de febrero de 2026, para retirar el abono correspondiente al ciclo 5.

Para reclamar el subsidio, los acudientes recibirán primero un mensaje de texto (SMS) al número registrado en el SIMAT.

Luego deberán ingresar a la aplicación DaviPlata o a su sitio web, autenticarse con el documento de identidad y la clave personal, y verificar el saldo disponible. El dinero puede retirarse en cajeros Davivienda, corresponsales bancarios o usarse directamente desde la app.

En caso de inconsistencias, la SED recomienda acercarse al colegio del estudiante para actualizar los datos en la secretaría académica y asegurar que el subsidio llegue sin inconvenientes.

