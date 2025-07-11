La millonaria cifra que cuesta mantener a un hijo hasta los 23 años: ¿Cuánto cuest ser padre?

La decisión de ser padres ha pasado de ser un proyecto de vida a un verdadero desafío económico en Colombia. Un reciente estudio, liderado por la Universidad Manuela Beltrán, puso cifras exactas al costo total de la crianza, revelando una carga financiera que, para muchos, es sencillamente inalcanzable.

El dinero que cuesta mantener un hijo hasta los 23 años

La investigación, basada en los diferentes niveles socioeconómicos y estilos de vida del país, reveló la cifra que cuesta mantener un hijo hasta los 23 años.

Según el estudio, puede variar entre $385 millones para estratos 1 y 2 y $2.250 millones para estratos 5 y 6.

Este análisis exhaustivo no solo cubre gastos básicos como alimentación, salud y vestuario, sino que también estima rubros esenciales como la educación, la vivienda, el transporte y la recreación.

De hecho, el estudio evidencia que más del 80% del gasto total se concentra en las etapas de formación: desde la educación básica hasta la universidad, reflejando el alto costo de la calidad educativa.

El sociólogo Luis Barragán, de la institución universitaria, advirtió que el país enfrenta "una carga financiera desproporcionada que no corresponde con los ingresos ni la estabilidad laboral" promedio.

¿Cuánto cuesta mantener un hijo hasta los 23 años por estrato social?

El informe clasificó los costos de crianza en diferentes categorías, reflejando la desigualdad de ingresos en el país:

Hijo en estratos 1 y 2: el costo total asciende a un mínimo de $385 millones.

Clase media, estratos 3 y 4: La cifra se eleva significativamente hasta los $1.050 millones.

Criar un hijo en estratos 5 y 6: En el nivel socioeconómico más alto, la inversión puede superar los $2.250 millones, contemplando gastos como parto privado, colegios de élite, y universidades costosas con posibilidades de intercambios internacionales.

El periodo de 18 a 23 años es el más crítico, donde la educación universitaria privada puede sumar hasta $360 millones, sin contar los gastos mensuales de sostenimiento.

La magnitud de la cifra que cuesta mantener un hijo hasta los 23 años tiene un impacto directo en las decisiones demográficas del país. Una encuesta anexa al estudio, aplicada a jóvenes entre 18 y 26 años, mostró que un 30% no desea tener hijos y otro 20% aún no ha tomado una decisión clara.

El principal motor de esta reticencia es, precisamente, la economía. Un abrumador 80% de los consultados identificó el factor económico como su mayor temor al considerar la paternidad, superando incluso la preocupación por la crianza o la pérdida de libertad personal. Para el sociólogo Barragán, estos hallazgos confirman una tendencia: "Tener un hijo dejó de ser un proyecto de vida y pasó a ser un lujo que muchos no pueden costear".