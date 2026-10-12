Comercializadores de oro piden al Gobierno investigar una presunta red de contrabando

El exconcejal de Medellín, Sebastián López se sumó al llamado de representantes del sector formal del oro para que el Gobierno Nacional investigue un posible esquema de contrabando de metales preciosos que estaría afectando la comercialización legal, el empleo y los recursos públicos en Colombia.

La alerta fue presentada en una comunicación dirigida al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, en la que comercializadores, exportadores y otros participantes del mercado solicitaron una reunión urgente para exponer información sobre la presunta movilización ilegal de grandes cantidades de oro.

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“Colombia necesita saber qué está pasando con su oro. Escuchar, verificar y actuar”, expresó López al respaldar la petición y señalar que la información debe ser atendida e investigada por las autoridades.

¿Cuánto oro estaría saliendo ilegalmente de Colombia?

Según la comunicación del sector formal, por los circuitos señalados podrían movilizarse entre 500 kilogramos y una tonelada de oro por semana. Los firmantes solicitaron que las autoridades verifiquen estas estimaciones y determinen la dimensión real del fenómeno.

El documento identifica a Medellín como uno de los principales centros de compra y comercialización que requieren atención, mientras que señala a Cúcuta y la frontera con Venezuela como posibles corredores para la salida del metal. También pide verificar información sobre una eventual ruta a través de Surinam.

Los representantes sostienen que la situación se habría presentado durante aproximadamente dos años y que en el último mes observaron una reactivación que incrementó su preocupación.

¿Qué le solicitan al Gobierno Nacional?

Los representantes del sector piden contrastar sus datos con los registros de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y la Agencia Nacional de Minería, entre otras entidades competentes.

En particular, plantean revisar la evolución de las exportaciones de oro en kilogramos, además de su valor económico, para establecer si existen diferencias relevantes entre los volúmenes comercializados legalmente y los reportados por los actores formales.

La comunicación también solicita investigar si pudo existir participación, facilitación u omisión de funcionarios públicos en alguna etapa de las presuntas operaciones. Los firmantes aclaran que no pretenden señalar personas o instituciones sin una investigación previa.

Por ahora, el llamado busca que las autoridades verifiquen las cifras, determinen si existe una estructura de contrabando y establezcan sus posibles efectos sobre las regalías, los ingresos del Estado y la cadena formal de comercialización del oro.