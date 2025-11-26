¿Cuánto se demora en llegar un Tesla después de comprarlo? Estos son los plazos

La llegada oficial de Tesla a Colombia el pasado jueves 20 de noviembre generó un alto nivel de atención, especialmente tras la revelación de los precios y los modelos que comercializará inicialmente en el país.

Sin embargo, una de las preguntas que más interés ha despertado entre los potenciales compradores es el tiempo real que tardará la compañía en entregar los vehículos reservados.

Aunque la country manager de Tesla en Colombia, Karen Escarpetta, anunció en diálogo con Semana que las primeras unidades llegarían a finales de enero o principios de febrero de 2026, la información que aparece en la página oficial de la marca ofrece una estimación diferente para quienes compren hoy.

Tiempos de entrega: ¿qué dice la web y qué dice Tesla?

Al consultar el sitio oficial de Tesla, desde el cual se realiza la reserva y compra del Model Y o del Model 3, la compañía informa que la entrega estimada para nuevas compras se sitúa entre abril y mayo de 2026. Esto significa que un cliente que cierre la orden en este momento tendría que esperar entre cinco y seis meses para recibir su vehículo.

Estos plazos contrastan con los primeros tiempos anunciados por Escarpetta, lo que sugiere que la alta demanda y el número de reservas realizadas tras el lanzamiento habrían extendido los periodos inicialmente previstos por el equipo local.

Además, la propia ejecutiva explicó a Cambio cómo funciona el proceso de compra y personalización: