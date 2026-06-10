¡Golazo de Samuel Velásquez! Colombia vence a Perú con un misil

Samuel Velásquez apareció en el momento justo y marcó un espectacular gol de media distancia para poner a Colombia arriba frente a Perú, en el tercer amistoso de la fecha FIFA.

La Selección Colombia encontró el camino del gol ante Perú gracias a una aparición de Samuel Velásquez. El jugador de Atlético Nacional tomó un rebote y sacó un potente remate de media distancia que terminó en el ángulo del arco defendido por Pedro Gallese.

La anotación llegó al minuto 56 y significó el 1-0 para la Tricolor en el Nu Stadium de Miami.

Velásquez controló la pelota después de un rebote, levantó la cabeza y no lo pensó dos veces. Su remate salió con dirección al ángulo, dejando sin posibilidades al arquero peruano.

¿Cómo fue el gol de Samuel Velásquez con Colombia?

La jugada comenzó con una pelota que quedó suelta cerca del área peruana. Velásquez apareció desde atrás, tomó el rebote de primera y sacó un remate de gran potencia.

La pelota tomó altura y se clavó en uno de los ángulos de la portería de Gallese, provocando la celebración de los jugadores colombianos y del banco de suplentes.

Fue una definición de enorme factura para el futbolista de Atlético Nacional, quien recibió una nueva oportunidad en el proceso de renovación de Néstor Lorenzo.

¿Cómo llegaba Colombia al partido contra Perú?

La Tricolor afronta este encuentro después de empatar 1-1 frente a México y perder 1-0 contra Paraguay en sus dos primeras presentaciones de esta fecha FIFA.

Precisamente, Samuel Velásquez fue una de las novedades del once inicial para este compromiso. El jugador de Atlético Nacional había sumado minutos como alternativa en los partidos anteriores de esta fecha FIFA.

RELACIONADO Richard Ríos respondió a las críticas contra la Selección Colombia

Ahora, con su gol ante Perú, el futbolista del cuadro 'verdolaga' se convierte en uno de los nombres destacados del partido y le da a Colombia una ventaja importante en el cierre de esta gira por Estados Unidos.