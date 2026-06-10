CANAL RCN
Colombia

A la cárcel responsables del atentado contra la base aérea en Cali que dejó seis muertos

Dos implicados en el ataque con explosivos del 21 de agosto de 2025 en la base Marco Fidel Suárez fueron capturados y enviados a prisión.

A la cárcel responsables del atentado contra la base aérea en Cali que dejó seis muertos
Foto: AFP / Fiscalía

Yhonay Díaz

octubre 06 de 2026
07:37 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para dos hombres señalados de participar en el atentado terrorista contra la Base Aérea Marco Fidel Suárez en Cali, el pasado 21 de agosto de 2025.

Seis de los militares asesinados por las Farc fueron despedidos con honores
RELACIONADO

Seis de los militares asesinados por las Farc fueron despedidos con honores

El ataque con dos camiones cargado con explosivos causó la muerte de seis personas y dejó más de 58 heridos.

Los dos capturados habrían sido piezas clave en la planeación del ataque y en facilitar la huida de los perpetradores directos.

VIDEO | Revelan momento exacto en el que ocurrió el atentado con explosivos en Cali
RELACIONADO

VIDEO | Revelan momento exacto en el que ocurrió el atentado con explosivos en Cali

¿Quiénes son los capturados por el atentado en la base aérea en Cali?

Sebastián Torres y Sebastián Rojas fueron presentados ante la justicia por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales.

Según la investigación, ambos procesados habrían intervenido en la planeación del ataque y ejecutado labores logísticas cruciales para facilitar la huida de quienes abandonaron los vehículos cargados con explosivos y evitar su captura.

La Fiscalía imputó a Torres Caicedo y Rojas Becerra los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y terrorismo; terrorismo; homicidio en persona protegida; homicidio en persona protegida en grado de tentativa; y fabricación, tráfico y porte de armas o municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos agravado.

Revelan cómo se planeó el atroz atentado contra la Escuela de Aviación en Cali
RELACIONADO

Revelan cómo se planeó el atroz atentado contra la Escuela de Aviación en Cali

Se declararon inocentes del atentado terrorista en Cali

Las capturas fueron realizadas en dos inmuebles de Cali, durante diligencias adelantadas por la Sijín de la Policía Nacional. En uno de los procedimientos fue detenida en flagrancia la compañera sentimental de Torres Caicedo, quien portaba varias dosis de estupefacientes. La mujer fue imputada por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y también recibió medida de aseguramiento, aunque su caso no está vinculado al atentado.

Los dos procesados no aceptaron los cargos durante la audiencia y fueron enviados a la cárcel mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Estas personas son señaladas de dejar abandonados camiones con explosivos frente a las instalaciones militares en la fecha del atentado. Uno de los vehículos detonó, causando la tragedia que dejó seis fallecidos y más de 58 personas lesionadas.

"Me toqué la cara y sentí sangre": así vivieron el atentado los sobrevivientes en Cali
RELACIONADO

"Me toqué la cara y sentí sangre": así vivieron el atentado los sobrevivientes en Cali

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ejército Nacional

Tormenta eléctrica detonó explosivos que habrían sido instalados por disidencias de Iván Mordisco en Cauca

Barranquilla

Atacan a tiros la fachada de la cárcel La Modelo de Barranquilla: investigan posible atentado

Lluvias En Colombia

Ideam advierte que Colombia entró a la segunda temporada de más lluvias

Otras Noticias

Lionel Messi

"Gracias por hacerme amar aún más el fútbol": Neymar a Messi por su despedida de la selección

Lionel Messi y Neymar Jr. compartieron plantel en el FC Barcelona y PSG además de ser rivales en uno de los clásicos de selecciones más importantes del mundo.

Karol G

Daiky Gamboa habló sobre las críticas tras participar en los primeros shows de la gira de Karol G

El famoso habló sobre los detalles detrás de los primeros conciertos de la gira ‘Viajando por el Mundo Tropitour’.

Estados Unidos

Padre venezolano mató a puñaladas sus hijos gemelos y se quitó la vida en Orlando, EE. UU.

Comercio

Así son las 10 tiendas D1 que cambiaron su tradicional diseño

Cuidado personal

Día mundial de la alopecia: ¿cuáles son las causas más comunes detrás de la pérdida de cabello?