A la cárcel responsables del atentado contra la base aérea en Cali que dejó seis muertos

Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para dos hombres señalados de participar en el atentado terrorista contra la Base Aérea Marco Fidel Suárez en Cali, el pasado 21 de agosto de 2025.

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El ataque con dos camiones cargado con explosivos causó la muerte de seis personas y dejó más de 58 heridos.

Los dos capturados habrían sido piezas clave en la planeación del ataque y en facilitar la huida de los perpetradores directos.

¿Quiénes son los capturados por el atentado en la base aérea en Cali?

Sebastián Torres y Sebastián Rojas fueron presentados ante la justicia por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales.

Según la investigación, ambos procesados habrían intervenido en la planeación del ataque y ejecutado labores logísticas cruciales para facilitar la huida de quienes abandonaron los vehículos cargados con explosivos y evitar su captura.

La Fiscalía imputó a Torres Caicedo y Rojas Becerra los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y terrorismo; terrorismo; homicidio en persona protegida; homicidio en persona protegida en grado de tentativa; y fabricación, tráfico y porte de armas o municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos agravado.

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Se declararon inocentes del atentado terrorista en Cali

Las capturas fueron realizadas en dos inmuebles de Cali, durante diligencias adelantadas por la Sijín de la Policía Nacional. En uno de los procedimientos fue detenida en flagrancia la compañera sentimental de Torres Caicedo, quien portaba varias dosis de estupefacientes. La mujer fue imputada por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y también recibió medida de aseguramiento, aunque su caso no está vinculado al atentado.

Los dos procesados no aceptaron los cargos durante la audiencia y fueron enviados a la cárcel mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Estas personas son señaladas de dejar abandonados camiones con explosivos frente a las instalaciones militares en la fecha del atentado. Uno de los vehículos detonó, causando la tragedia que dejó seis fallecidos y más de 58 personas lesionadas.