CANAL RCN
Economía

DANE anuncia más de 100 oportunidades laborales en varias ciudades del país: así puede aplicar

El DANE abrió una nueva convocatoria laboral dirigida a personas en diferentes regiones. Aquí le contamos cuáles son los requisitos.

Convocatoria laboral
Foto AFP

Noticias RCN

octubre 04 de 2025
06:46 p. m.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) anunció la apertura de una nueva convocatoria laboral, correspondiente a la invitación pública 016 de 2025.

Esta convocatoria está dirigida al Banco de Prestadores de Servicios Operativos (BPSO), encargado de ejecutar las actividades operativas relacionadas con la recolección de información estadística en el país.

¿De qué se trata la nueva convocatoria de la DANE?

El DANE se encuentra en la búsqueda de 172 personas para participar en el proyecto de “Unidades Económicas Coyunturales”, que se desarrollará en 20 municipios del país. Las inscripciones estarán abiertas hasta el lunes 6 de octubre de 2025 o hasta completar los cupos disponibles.

Esta convocatoria está dirigida a personas residentes en Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Ibagué, Armenia, Cartagena, Manizales, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, San Andrés, Cúcuta, Santa Marta, Cali, Tunja y Villavicencio, entre otras ciudades.

¿Cómo se pueden postular a las vacantes del DANE?

  1. Es necesario estar registrado en el Banco de Prestadores de Servicios Operativos (BPSO).
  2. Ingrese a https://bpso.dane.gov.co/
  3. Cree su cuenta con un correo electrónico personal. Diligencie el formulario y, active la cuenta. El usuario quedará configurado con su número de cédula.
  4. Diligencie el perfil profesional al 100% con los diferentes certificados que acrediten formación y experiencia profesional.
  5. Verifique cuál es su rol de interés y postúlese.
Estos son los roles y requisitos para los cargos

  • 37 monitores sector servicios por 8 meses con salario de $2.300.000
  • 80 monitores sector manufacturero por 8 meses con salario de $2.300.000
  • 40 monitores sector alojamiento por 8 meses con salario de $2.300.000
  • 4 coordinadores de campo sector servicios por 8 meses con salario de $2.996.000
  • 6 coordinadores de campo sector manufacturero por 8 meses con salario de $2.996.000
  • 1 coordinadores de campo sector alojamiento por 8 meses con salario de $2.996.000
  • 1 analista de información sector manufacturero por 8 meses con salario de $2.770.000
  • Analista de información – Sector alojamiento (San Andrés – isla) por 8 meses de $2.770.000
  • 2 analistas de información – Sector alojamiento por 8 meses con salario de $2.770.000.
