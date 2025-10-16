Remates en Davivienda: casas y apartamentos desde $69 millones en toda Colombia
Davivienda ofrece casas y apartamentos en remate desde $69 millones en varias regiones de Colombia. Conozca cómo acceder a estas oportunidades y participar en el proceso de compra.
Noticias RCN
03:43 p. m.
Los remates de vivienda se han convertido en una alternativa atractiva para quienes desean comprar un inmueble a precios por debajo del valor comercial.
En Colombia, una de las entidades que hace este tipo de ofertas es Davivienda, que pone a disposición su plataforma “Bienes al alcance de todos”, un portal donde los interesados pueden encontrar casas, apartamentos y otros bienes en subasta.
Este sistema, supervisado por las autoridades competentes, permite adquirir propiedades en buen estado, ideales tanto para habitar como para invertir y obtener rentas. Las ofertas se actualizan de forma constante, y los procesos son completamente legales y transparentes.
¿Cómo acceder a los remates de Davivienda?
Los interesados deben ingresar al portal “Bienes al alcance de todos” a través de cualquier buscador y asegurarse de acceder al sitio con el logo oficial de Davivienda.
Una vez dentro, el usuario puede filtrar los resultados por tipo de bien, ubicación geográfica o código de referencia, lo que facilita encontrar el inmueble que se ajuste a sus necesidades y presupuesto.
Cuando se selecciona una propiedad, el sistema ofrece dos opciones:
- “Hacer una oferta”, para presentar una propuesta económica directamente.
- “Quiero que me llamen”, si se desea recibir asesoría o más detalles del inmueble.
Casas y apartamentos por menos de $80 millones
En el mes de octubre de 2025, Davivienda tiene varias oportunidades de inversión a bajo costo:
- Casa en San Cayetano (Norte de Santander): 59,7 m², dos habitaciones y valor base de $69 millones.
- Vivienda en Granada (Meta): 75 m², tres habitaciones, patio interior y precio base de $83 millones.
También hay propiedades con precios superiores, como un apartamento en Cali (Conjunto Cumbres del Refugio) por $139 millones, y una casa en Mariquita, Tolima, con tres habitaciones y garaje, por $232 millones.
Oportunidades para todos los presupuestos
Los remates de Davivienda abarcan desde pequeños apartamentos hasta viviendas de lujo, como un inmueble en el barrio Los Rosales, Bogotá ($245.000.000) con tres terrazas y cuatro baños, ubicado en el Edificio Bosques del Retiro.
Con esta iniciativa, Davivienda busca facilitar el acceso a la vivienda y brindar a los colombianos una opción segura para adquirir propiedades a precios competitivos, con procesos digitales, simples y confiables.