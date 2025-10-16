CANAL RCN
Economía Video

Debate del Presupuesto General de la Nación: ¿Qué va a pasar?

En La Mesa Ancha analizamos el desarrollo del debate.

Noticias RCN

octubre 16 de 2025
11:28 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En medio de un entorno político tenso, el análisis y la aprobación del presupuesto nacional se convirtieron en un foco de discusión crucial en el Congreso de la República.

Katherine Miranda: “El Gobierno está manejando el presupuesto con irresponsabilidad y clientelismo”
RELACIONADO

Katherine Miranda: “El Gobierno está manejando el presupuesto con irresponsabilidad y clientelismo”

El proceso, que tuvo lugar recientemente, ha dejado al descubierto varias preocupaciones entre los senadores, una de las cuales fue expresada de manera clara por el senador Mauricio Gómez Amín.

¿Qué piensan los expertos?

Gómez señaló que el presupuesto llegó al Senado sin estar regionalizado, lo que obligó a un retraso impensado de dos horas para incluir dicha regionalización. Este elemento es vital, pues determina la asignación de fondos a cada departamento, una situación que, según el senador, no había ocurrido antes.

El congresista criticó duramente la improvisación y el derroche del nuevo presupuesto al señalar que se han incrementado 30 billones de pesos en gasto público mientras se recortan fondos en áreas cruciales como vivienda, salud y deportes. Además, denunció la inclusión de un significativo incremento de 300 mil millones de pesos para fines políticos.

Cifras importantes

Gómez expresó, además, su preocupación por el déficit fiscal del país, que se encuentra en 8% del PIB, equivalente a más de 120 billones de pesos. Asegura que se enfrenta una crisis fiscal similar a la de una familia que se endeuda sin capacidad de pago. Ante este panorama, el senador cree que Colombia se dirige hacia un default de la deuda si no se adoptan medidas de austeridad.

El presupuesto 2026 avanza en el Congreso, pero el riesgo de decreto sigue latente
RELACIONADO

El presupuesto 2026 avanza en el Congreso, pero el riesgo de decreto sigue latente

El retraso en la aprobación definitiva del presupuesto en el Senado no solo retrasa la ejecución de importantes proyectos sociales, sino que también deja al gobierno optar por la vía del decreto para su implementación, lo que Gómez describe como un premio a un manejo presupuestario deficiente. En sus palabras, “premiar el derroche y no la inversión social” no es la dirección adecuada.

En última instancia, el senador Gómez advierte que la situación actual del presupuesto y el déficit fiscal implican un futuro financiero inestable para Colombia, comprometiendo no solo al gobierno actual sino al sucesor. Ante este desafío, aboga por un enfoque más responsable y constructivo en la asignación y utilización del presupuesto nacional.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Trabajo

Por estas enfermedades no pueden despedir a trabajadores en Colombia: esto dice la ley

Secretaria de Movilidad

Multas de tránsito en Colombia tendrán cambio clave en pagos: conductores deben estar atentos

Dólar

¡Cambio importante en el precio del dólar en Colombia hoy 16 de octubre de 2025! Así se está cotizando

Otras Noticias

Gas

Planta de regasificación de Cartagena no ha entrado en operación y al país le queda gas para tres días

Los trabajaos de mantenimiento en la Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC) debían terminar el martes.

Estados Unidos

Jueza bloquea temporalmente los despidos masivos ordenados por Trump

La magistrada del tribunal de distrito de San Francisco, emitió una orden de restricción temporal en respuesta a una demanda presentada por sindicatos de trabajadores federales.

Luis Díaz

El regalo de casi $400 millones del Bayern Múnich a Luis Díaz en su regreso a Alemania

Aida Victoria Merlano

¿Juan David Tejada sigue entusado tras su ruptura con Aida Victoria Merlano? Él mismo respondió sin filtros

Enfermedades

Microplásticos son asociados con los cambios en el microbioma intestinal, según investigación