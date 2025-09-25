El presupuesto 2026 avanza en el Congreso, pero el riesgo de decreto sigue latente

Las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara aprobaron en primer debate el Presupuesto General de la Nación para 2026, por 546,9 billones de pesos, una cifra que representa un recorte de 10 billones frente a la propuesta inicial del Gobierno.

Con esta decisión, el trámite avanza hacia las plenarias, pero aún persiste el riesgo de que, como ocurrió en 2025, el presupuesto termine aprobado por decreto si no se cumple el plazo del 20 de octubre.

Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, explicó en diálogo con Noticias RCN y La Mesa Ancha que esta es “la ley más importante del año”, pues determina los recursos para educación, salud, vías, pago de deuda y otros sectores clave.

“El presupuesto está inflado”

Salazar advirtió que, pese al recorte, el presupuesto sigue estando desfinanciado.

“El Gobierno propuso 556 billones y el Congreso lo bajó a 546. Parece un ajuste grande, pero la CARF calcula que para cumplir con la meta de déficit fiscal habría que recortarlo en al menos 45 billones, no en 10”, aseguró.

El experto calificó la estrategia como un “sesgo de anclaje”: se plantea una cifra demasiado alta, se hace un recorte mínimo y se vende como un consenso razonable. Sin embargo, en la práctica, dijo, “la clase política, de izquierda o derecha, no quiere asumir el costo de reducir el gasto, porque su negocio es gastar más, no recortar”.

Déficit y gasto de funcionamiento

De acuerdo con datos del Observatorio, entre 2019 y 2025 el gasto de funcionamiento ha crecido un 44%, sin que los ciudadanos perciban mejoras proporcionales en salud, educación o seguridad.

“El Estado se infla, pero los servicios no mejoran. Ese es el problema: más plata para el aparato estatal, pero sin eficiencia”, enfatizó.

Salazar alertó además que Colombia se está ubicando en la misma liga fiscal de países como México y Brasil, con un déficit creciente y una deuda sobre PIB muy alta, alejándose de referentes de disciplina como Chile y Perú.

¿Habrá reforma?

El experto recordó que, si el presupuesto no pasa los cuatro debates antes del 20 de octubre, el presidente puede expedirlo por decreto, como ya ocurrió en 2025. En ese escenario, podría resurgir la discusión de una reforma tributaria para cubrir los huecos fiscales.

“El gran problema es que el Congreso no quiere aprobar una nueva tributaria porque sería muy impopular, pero al mismo tiempo no recorta gastos. Ese círculo vicioso nos lleva a un abismo fiscal”, sostuvo.

¿Dónde falta plata?

Para Salazar, la paradoja es evidente: “No hay recursos para emergencias como las de María La Baja o la vía al Llano, ni para cumplir con las sanciones de la JEP, pero sí para propaganda, contratos políticos y nuevas entidades”.

Actualmente, existen 163 entidades nacionales, muchas creadas por caprichos de distintos gobiernos. “Hemos sido un Estado parrillero, creando ministerios y fondos sin control. Eso hace imposible ejercer vigilancia fiscal y termina siendo un gasto suntuoso y faraónico”, puntualizó.

Austeridad como camino

El director del Observatorio Fiscal cerró con una advertencia:

“Estamos viviendo una ficción colectiva: creer que podemos vivir del Estado y ahorcar al sector privado con impuestos cada vez más altos. Esa ficción suele resolverse con una quiebra. Si no corregimos el rumbo, nos dirigimos a un abismo fiscal”.