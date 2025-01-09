CANAL RCN
Economía

Personas que deben declarar renta en septiembre de 2025: ojo al calendario según cédula

En septiembre de 2025, las personas deben declarar renta en Colombia según cédula. Revise aquí el calendario oficial de la DIAN.

Personas que deben declarar renta en septiembre 2025: ojo al calendario según cédula
Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

septiembre 01 de 2025
04:29 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Durante septiembre de 2025, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) mantiene vigentes los plazos para la presentación de la declaración de renta.

La Dian está sancionando a contribuyentes por error clave en la declaración de renta sugerida
RELACIONADO

La Dian está sancionando a contribuyentes por error clave en la declaración de renta sugerida

El cronograma establece que las personas naturales deben presentar su obligación tributaria según los dos últimos dígitos de su cédula o NIT.

Cumplir con las fechas señaladas no solo evita sanciones económicas, sino que también garantiza el orden en las finanzas personales y familiares.

Fechas clave para declarar renta en septiembre de 2025

De acuerdo con el calendario oficial, entre el 1 y el 5 de septiembre deberán declarar las personas cuyos NIT terminen en 27 a 36. Posteriormente, el proceso continuará con los siguientes rangos:

DIAN explica cómo solicitar la devolución de saldo a favor en declaración de renta: así es el proceso
RELACIONADO

DIAN explica cómo solicitar la devolución de saldo a favor en declaración de renta: así es el proceso

  • 27 y 28: 1 de septiembre
  • 29 y 30: 2 de septiembre
  • 31 y 32: 3 de septiembre
  • 33 y 34: 4 de septiembre
  • 35 y 36: 5 de septiembre
  • 37 y 38: 8 de septiembre
  • 39 y 40: 9 de septiembre
  • 41 y 42: 10 de septiembre
  • 43 y 44: 11 de septiembre
  • 45 y 46: 12 de septiembre
  • 47 y 48: 15 de septiembre
  • 49 y 50: 16 de septiembre
  • 51 y 52: 17 de septiembre
  • 53 y 54: 18 de septiembre
  • 55 y 56: 19 de septiembre
  • 57 y 58: 22 de septiembre
  • 59 y 60: 23 de septiembre
  • 61 y 62: 24 de septiembre
  • 63 y 64: 25 de septiembre
  • 65 y 66: 26 de septiembre.

Recomendaciones de la DIAN

La entidad recuerda que “estas fechas corresponden al plazo máximo para presentar la declaración”, por lo que se recomienda no esperar hasta el último día.

DIAN explica cómo solicitar la devolución de saldo a favor en declaración de renta: así es el proceso
RELACIONADO

DIAN explica cómo solicitar la devolución de saldo a favor en declaración de renta: así es el proceso

Cualquier inconveniente técnico o documental puede impedir el trámite y generar sanciones innecesarias.

En paralelo, entre el 10 y el 23 de septiembre, los contribuyentes sujetos al régimen de precios de transferencia deberán entregar su declaración informativa y la documentación comprobatoria.

Cumplir a tiempo es la mejor manera de evitar dolores de cabeza y mantenerse al día con la DIAN en este 2025.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Celulares

Planes desde $14.950 para el celular: nueva empresa de telefonía en Colombia anunció ofertas

Secretaria de Movilidad

La costosa multa por fumar conduciendo en Colombia en 2025: más alta que no portar licencia

Resultados lotería

Resultados de El Dorado Tarde del 1 de septiembre de 2025: números ganadores

Otras Noticias

Enfermedades

Más de 100 mil agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia en Colombia

En promedio, en el país se podrían estar registrando casi 500 casos por día.

UNGRD

Fiscalía acusó formalmente a la exconsejera para las Regiones, Sandra Liliana Ortíz

Las pruebas indican que Ortiz Nova tenía pleno conocimiento de que el dinero que recibió provenía de recursos de la UNGRD

Congreso de la República

Atención a la 'Ley Cero Cacho', que le daría duro golpe a los infieles en Colombia

Nicolás Maduro

Nicolás Maduro destapa su miedo: “barcos de EE. UU. con misiles apuntan a Venezuela”

Ciclismo

Sacudón en plena Vuelta España 2025: equipo confirma la salida de una de sus figuras