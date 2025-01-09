Personas que deben declarar renta en septiembre de 2025: ojo al calendario según cédula

Durante septiembre de 2025, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) mantiene vigentes los plazos para la presentación de la declaración de renta.

El cronograma establece que las personas naturales deben presentar su obligación tributaria según los dos últimos dígitos de su cédula o NIT.

Cumplir con las fechas señaladas no solo evita sanciones económicas, sino que también garantiza el orden en las finanzas personales y familiares.

Fechas clave para declarar renta en septiembre de 2025

De acuerdo con el calendario oficial, entre el 1 y el 5 de septiembre deberán declarar las personas cuyos NIT terminen en 27 a 36. Posteriormente, el proceso continuará con los siguientes rangos:

27 y 28: 1 de septiembre

29 y 30: 2 de septiembre

31 y 32: 3 de septiembre

33 y 34: 4 de septiembre

35 y 36: 5 de septiembre

37 y 38: 8 de septiembre

39 y 40: 9 de septiembre

41 y 42: 10 de septiembre

43 y 44: 11 de septiembre

45 y 46: 12 de septiembre

47 y 48: 15 de septiembre

49 y 50: 16 de septiembre

51 y 52: 17 de septiembre

53 y 54: 18 de septiembre

55 y 56: 19 de septiembre

57 y 58: 22 de septiembre

59 y 60: 23 de septiembre

61 y 62: 24 de septiembre

63 y 64: 25 de septiembre

65 y 66: 26 de septiembre.

Recomendaciones de la DIAN

La entidad recuerda que “estas fechas corresponden al plazo máximo para presentar la declaración”, por lo que se recomienda no esperar hasta el último día.

Cualquier inconveniente técnico o documental puede impedir el trámite y generar sanciones innecesarias.

En paralelo, entre el 10 y el 23 de septiembre, los contribuyentes sujetos al régimen de precios de transferencia deberán entregar su declaración informativa y la documentación comprobatoria.

Cumplir a tiempo es la mejor manera de evitar dolores de cabeza y mantenerse al día con la DIAN en este 2025.