Personas que deben declarar renta en septiembre de 2025: ojo al calendario según cédula
En septiembre de 2025, las personas deben declarar renta en Colombia según cédula. Revise aquí el calendario oficial de la DIAN.
Noticias RCN
04:29 p. m.
Durante septiembre de 2025, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) mantiene vigentes los plazos para la presentación de la declaración de renta.
El cronograma establece que las personas naturales deben presentar su obligación tributaria según los dos últimos dígitos de su cédula o NIT.
Cumplir con las fechas señaladas no solo evita sanciones económicas, sino que también garantiza el orden en las finanzas personales y familiares.
Fechas clave para declarar renta en septiembre de 2025
De acuerdo con el calendario oficial, entre el 1 y el 5 de septiembre deberán declarar las personas cuyos NIT terminen en 27 a 36. Posteriormente, el proceso continuará con los siguientes rangos:
- 27 y 28: 1 de septiembre
- 29 y 30: 2 de septiembre
- 31 y 32: 3 de septiembre
- 33 y 34: 4 de septiembre
- 35 y 36: 5 de septiembre
- 37 y 38: 8 de septiembre
- 39 y 40: 9 de septiembre
- 41 y 42: 10 de septiembre
- 43 y 44: 11 de septiembre
- 45 y 46: 12 de septiembre
- 47 y 48: 15 de septiembre
- 49 y 50: 16 de septiembre
- 51 y 52: 17 de septiembre
- 53 y 54: 18 de septiembre
- 55 y 56: 19 de septiembre
- 57 y 58: 22 de septiembre
- 59 y 60: 23 de septiembre
- 61 y 62: 24 de septiembre
- 63 y 64: 25 de septiembre
- 65 y 66: 26 de septiembre.
Recomendaciones de la DIAN
La entidad recuerda que “estas fechas corresponden al plazo máximo para presentar la declaración”, por lo que se recomienda no esperar hasta el último día.
Cualquier inconveniente técnico o documental puede impedir el trámite y generar sanciones innecesarias.
En paralelo, entre el 10 y el 23 de septiembre, los contribuyentes sujetos al régimen de precios de transferencia deberán entregar su declaración informativa y la documentación comprobatoria.
Cumplir a tiempo es la mejor manera de evitar dolores de cabeza y mantenerse al día con la DIAN en este 2025.