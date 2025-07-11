Declarar renta con inteligencia artificial: beneficios, errores y advertencias de expertos

En Colombia, cada vez más contribuyentes exploran nuevas formas de optimizar sus trámites fiscales, y uno de los fenómenos más notables en la temporada de renta 2025 fue el uso de inteligencia artificial para declarar renta.

Esta tendencia, impulsada por la comodidad digital y el acceso a plataformas automáticas, despierta tanto entusiasmo como precaución entre los expertos en materia tributaria.

¿Cuáles son los beneficios de declarar renta con inteligencia artificial?

El auge de herramientas digitales basadas en IA ha facilitado que muchas personas puedan cumplir sus obligaciones de manera más rápida y sin depender completamente de un contador.

Estas aplicaciones ofrecen cálculos automáticos, recordatorios de plazos y simulaciones que permiten estimar el valor a pagar o a devolver, lo que representa un ahorro significativo de tiempo y dinero para los usuarios.

Según el economista Santiago Rodríguez Raga, profesor de la Universidad de los Andes, las soluciones tecnológicas pueden ser útiles para quienes tienen ingresos fijos, pocas deducciones o una estructura financiera sencilla.

En esos casos, declarar renta con inteligencia artificial se convierte en una herramienta eficaz y segura, especialmente si se combinan aplicaciones tributarias dedicadas con sistemas que validan los certificados de ingresos y retenciones.

¿Qué riesgos existen al declarar renta con inteligencia artificial?

No obstante, el uso de algoritmos para cumplir con un proceso fiscal tan delicado también puede traer complicaciones. Los expertos advierten que estas herramientas no siempre están actualizadas con la normativa vigente ni asumen responsabilidad legal ante errores o inconsistencias.

En situaciones más complejas, como las de trabajadores independientes, inversionistas o personas con varios contratos, depender solo de la IA puede traducirse en sanciones costosas.

En Colombia, la ley establece penalidades que pueden llegar al 5% del valor del impuesto por no declarar o hacerlo de forma incorrecta. Por ello, los especialistas recomiendan combinar el uso de tecnología con asesoría contable profesional.

De esta manera, los riesgos y las ventajas de haber declarado renta con inteligencia artificial demuestran que la tecnología puede ser una gran aliada si se usa con criterio. La IA agiliza los procesos, pero la revisión humana sigue siendo esencial para garantizar exactitud, cumplimiento y tranquilidad ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).