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Así puede denunciar el exceso de ruido de sus vecinos en Bogotá

La Secretaría Distrital de Ambiente habilita canal para denunciar a vecinos ruidosos: así puede reportarlos.

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Foto: diseñado por Magnific

Noticias RCN

agosto 20 de 2026
08:42 a. m.
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Los vecinos afectados por el ruido excesivo en Bogotá ya cuentan con un canal para reportar posibles casos de contaminación auditiva ante la Secretaría Distrital de Ambiente. La denuncia puede incluir ubicación, horarios y evidencias para facilitar la verificación.

¿Cómo denunciar a un vecino por exceso de ruido?

El reporte debe enviarse al correo atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co. La Secretaría Distrital de Ambiente recibe allí la información relacionada con situaciones que puedan estar afectando la tranquilidad de los residentes.

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Para que la autoridad pueda ubicar con precisión el sitio, el ciudadano debe indicar la dirección exacta donde se presenta el problema y explicar cuál es la fuente del ruido.

Puede tratarse, por ejemplo, de un establecimiento comercial, una fábrica, un taller u otra actividad que genere niveles de sonido que puedan superar los límites establecidos.

También es importante señalar en qué horarios se presenta el ruido con mayor frecuencia o intensidad. Esta información permite tener una referencia sobre los momentos en los que podría realizarse una eventual visita de inspección.

Además, quienes presenten la queja pueden adjuntar fotografías, videos u otras evidencias que ayuden a complementar la información entregada.

¿Qué pasa después de reportar el ruido?

Una vez la Secretaría recibe la queja, analiza los datos proporcionados y determina las acciones que correspondan según las características de cada caso.

Si resulta necesario, los equipos técnicos pueden desplazarse hasta el lugar señalado para realizar una inspección. Durante estas actuaciones pueden efectuarse mediciones de los niveles de sonido con el objetivo de establecer si existe un posible incumplimiento de los parámetros ambientales.

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El proceso no implica que toda denuncia termine automáticamente en una sanción. Primero deben adelantarse las verificaciones correspondientes y establecer si efectivamente existe una infracción.

Cuando las actuaciones de control encuentran un incumplimiento, la autoridad competente puede iniciar el procedimiento administrativo previsto en la normativa. Dependiendo de las circunstancias y del resultado del proceso, podrían aplicarse sanciones económicas u otras medidas, incluido el cierre temporal cuando corresponda.

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De esta manera, el canal busca que los ciudadanos puedan poner en conocimiento de la autoridad situaciones que afectan la convivencia y la tranquilidad en sus hogares, especialmente cuando el ruido se convierte en un problema recurrente.

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