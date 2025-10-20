CANAL RCN
Economía

Nuevo supermercado llegó a Bogotá con descuentos del 50% y abre las 24 horas

Así es Refrezco, el nuevo supermercado en Colombia que llegó a competir con las grandes tiendas de Bogotá.

Supermercado colombiano competencia Oxxo
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 20 de 2025
01:22 p. m.
El mercado colombiano sumó un nuevo protagonista en las tiendas. Se trata de Refrezco, una cadena que combina autoservicio, gastronomía y productos locales en un solo lugar.

Este nuevo supermercado colombiano llegó a competir con reconocidas tiendas gracias a su apuesta por la experiencia del cliente y un modelo de consumo moderno.

Refrezco ya opera con dos puntos en Bogotá, ubicados en el Parque de los Hippies y el Centro Internacional. Según informó el fundador, su objetivo no es ser una simple parada rápida, sino un espacio donde los consumidores puedan disfrutar de productos frescos, descansar y vivir una experiencia diferente mientras realizan sus compras.

La propuesta de Refrezco en las tiendas colombianas

El éxito de Refrezco radica en su propuesta innovadora. Dentro de sus tiendas, los visitantes pueden disfrutar de zonas de descanso, opciones gastronómicas y una estación de ramen personalizado, donde cada cliente elige los ingredientes a su gusto.

Esta apuesta por la personalización ha sido clave para atraer a un público que busca algo más que conveniencia: quiere calidad, sabor y comodidad.

De acuerdo con el dueño de las tiendas, el enfoque de la cadena va enfocado en productos nacionales y sostenibles apostándole a la economía local. Su catálogo seleccionado ofrece alternativas frescas y con valor agregado, diferenciándose de los formatos tradicionales que dominan el mercado.

Nuevo supermercado en Colombia se suma a la atención 24 horas

Este nuevo supermercado en Colombia llegó a competir con las reconocidas tiendas también por su estrategia comercial. Refrezco ofrece descuentos rotativos que alcanzan hasta el 50% en distintas categorías según el día de la semana, fomentando la fidelidad de los compradores.

A ello se suma su horario extendido, que ya incluye atención 24 horas los viernes y planea mantenerse de forma permanente. Con estas medidas, la marca busca posicionarse como una alternativa moderna, flexible y enfocada en el bienestar del consumidor urbano.

