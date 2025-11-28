Desempleo en Colombia bajó a 8,2% en octubre de 2025

La economía del país continúa mostrando señales de recuperación. Según las cifras oficiales, la tasa de desocupación nacional para octubre de 2025 se ubicó en 8,2%.

Desempleo en octubre bajó: se ubicó en 8.2%

El reporte, revelado por el Dane, destaca un incremento significativo en la población ocupada. En total, 977.000 personas tuvieron empleo en octubre de 2025, un crecimiento del 4,2% respecto al año anterior.

Este aumento refleja una mayor dinámica en la creación de puestos de trabajo y la reactivación de sectores clave de la economía.

Según la información compartida, entre las tres ramas de actividad que concentraron la mayor parte del aumento en el número de trabajadores está la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, que sumó 347.000 personas ocupadas adicionales.

También, el alojamiento y servicios de comida, que incorporó 279.000 nuevos trabajadores, impulsado por la recuperación del turismo y el consumo interno.

Y el transporte y almacenamiento, con 231.000 personas más, beneficiado por el crecimiento del comercio y la logística.

Dane reveló la cifra de Productividad

Entretanto, en las recientes horas, el Dane también presentó la Productividad Total de los Factores (PTF), un indicador que será fundamental en las negociaciones del salario mínimo que iniciarán el próximo 1 de diciembre.

Según el reporte, en el tercer trimestre de 2025 la economía registró un crecimiento del valor agregado del 2,91%, impulsado por los servicios del capital (0,76%) y del trabajo (1,23%). La contribución total de los factores alcanzó el 1,99%, mientras que la PTF aportó el 0,91% del crecimiento.

Estos datos se suman a la inflación anual del 5,5%, variables claves en la definición del aumento salarial.

Frente a este panorama, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, insistió en que la decisión debe ser equilibrada, teniendo en cuenta tanto el poder adquisitivo de los trabajadores como la capacidad del país para garantizar mejores ingresos sin afectar el desempeño económico.