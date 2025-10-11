Dane revela cifra de inflación en Colombia durante octubre de 2025: así se ubicó

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó este lunes que la inflación anual en Colombia alcanzó el 5,51 % en octubre de 2025, lo que representa un incremento de 0,10 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior, cuando se ubicó en 5,41 %.

En lo corrido del año, entre enero y octubre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula una variación de 4,74 %, también superior al 4,44 % registrado en el mismo periodo de 2024. La variación mensual del IPC en octubre fue de 0,18 %.

Rubros que más subieron en octubre: recreación, salud y vivienda lideran el IPC

Siete divisiones de gasto se ubicaron por encima del promedio nacional en el décimo mes del año. Las mayores alzas se registraron en:

Recreación y cultura (0,81 %)

Salud (0,65 %)

Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,41 %)

Bienes y servicios diversos (0,38 %)

Bebidas alcohólicas y tabaco (0,37 %)

Restaurantes y hoteles (0,27 %)

Prendas de vestir y calzado (0,22 %)

Las subclases que más contribuyeron a la variación mensual fueron el arriendo imputado (0,04 puntos porcentuales), el suministro de agua (0,03 pp) y el arriendo efectivo (0,03 pp).

RELACIONADO Banco de la República mantiene tasa de interés ante persistencia de la inflación

Productos que más bajaron en octubre y ciudades con mayor inflación en Colombia

Por el contrario, los productos con mayores caídas en precios fueron el tomate (-0,05 pp), las hortalizas y legumbres frescas (-0,02 pp) y la cebolla (-0,01 pp).

A nivel territorial, las ciudades con mayor variación mensual del IPC en octubre fueron Cúcuta (0,37 %), Cali (0,37 %) y Villavicencio (0,33 %). En términos anuales, Bucaramanga lideró con una inflación del 6,17 %, seguida de Pereira (6,02 %) y Villavicencio (5,99 %).