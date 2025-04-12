CANAL RCN
Economía

Pereira se volvió la cuarta ciudad con menor desempleo en Colombia: ¿Cuál fue la clave?

Las autoridades destacaron las actividades que este año se han realizado en aras de generar empleo.

Pereira.
Pereira. Foto: Alcaldía de Pereira.

Noticias RCN

diciembre 04 de 2025
12:00 p. m.
Recientemente, el Dane dio a conocer la tasa de desempleo. Pereira fue una de las ciudades con mejores índices. 19.799 personas pudieron conseguir empleo, por lo que más de 36 mil ciudadanos cuentan con ocupación.

El área metropolitana de la capital risaraldense tuvo una caída en el desempleo. Un año atrás, la cifra era de 11.6% y en este 2025 llegó al 7.3%. A nivel nacional, es la cuarta ciudad con menor cantidad.

Desempleo en Pereira pasó de 11.6% a 7.3%

Para la administración local, estos resultados responden a las diversas actividades que se han desarrollado en pro de la generación de empleo. Fueron positivas la Semana Santa, festividades, el aniversario y el Carnaval de la Cosecha.

Específicamente con la última, hubo ingresos que superaron los 72.296 millones de pesos. Para entender la magnitud de este logro, hay que remontarse a 2023, cuando las ganancias fueron tres veces menores.

Las fechas que aportaron a la caída del desempleo

De igual forma, es importante que, durante este evento, alrededor de 434.800 personas estuvieron en Pereira, representando una ocupación hotelera del 77.13%.

Cada año, Semana Santa es una de las festividades más esperadas por el turismo. Este año, más de 32 mil visitantes fueron a la ciudad durante estos días. Además, más de 120.000 personas participaron en las actividades, lo cual logró superar los 20 mil millones de pesos en ingresos.

Mauricio Salazar, alcalde de Pereira, destacó los resultados: “El compromiso del aparato productivo de Pereira ha sido fundamental para que hoy tengamos cifras de desempleo históricamente bajas. Cada empresa, emprendedor y trabajador aportó a este logro colectivo. Seguiremos impulsando acciones que mantengan este crecimiento y generen más y mejores oportunidades para todos los pereiranos”.

“Pasar del 14,6% al 7,9% es un logro inmenso. El sector viene creciendo de manera notable. Si seguimos trabajando de forma articulada con la Alcaldía, las asociaciones y los empresarios, nuestro sector será uno de los principales jalonadores de la economía local”, declaró el presidente de Asobares Risaralda, Andrés Valencia.

