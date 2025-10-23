Llamado a ciudadanos que tienen deudas con el Icetex: podrían salvarse con esta ley

Para millones de colombianos la deuda con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) se ha convertido en una carga pesada en cuanto a sus finanzas.

Ante este panorama, para algunos, una pregunta recurrente es si es posible recurrir a la Ley de Insolvencia de persona natural para renegociar o liquidar estas obligaciones.

La Ley 1564 de 2012, que rige el Código General del Proceso en Colombia, establece un marco para que las personas naturales que no ejercen el comercio de manera profesional puedan negociar sus deudas o, en última instancia, liquidar su patrimonio, y las obligaciones con el ICETEX no son una excepción.

Ley de insolvencia podría salvar a millones de endeudados con el ICETEX

Para un deudor del ICETEX que atraviesa una crisis financiera, el proceso de insolvencia ofrece dos vías principales: la Negociación de Deudas y la Liquidación Patrimonial.

El primer paso y el objetivo principal es la negociación de deudas. El deudor debe acudir a un centro de conciliación autorizado o una Notaría habilitada como operador de insolvencia. Una vez admitida la solicitud, se convoca a una audiencia a todos los acreedores, incluido el ICETEX, para discutir una propuesta de pago.

El ICETEX está obligado a asistir a estas audiencias a través de los profesionales designados por su dirección de cobranza. La entidad presentará propuestas que deben regirse por las políticas establecidas en su reglamento de recuperación de cartera.

El objetivo es pactar un plan de pagos realista y ajustado a la capacidad económica actual del deudor, que puede incluir reestructuración de la deuda, ampliación de plazos o reducción de intereses.

Si la negociación fracasa, bien sea por falta de acuerdo o por incumplimiento posterior del plan pactado, el proceso avanza a la Liquidación Patrimonial. En esta etapa, el juez ordena la venta de los bienes embargables del deudor (casa, carro, etc.) para pagar las obligaciones hasta donde sea posible.

En un proceso de liquidación, la deuda con el ICETEX posee una particularidad: es considerada un crédito de primera clase según la ley. Esto significa que tiene una prioridad de pago alta, ubicándose justo después de las obligaciones laborales y los gastos estrictamente necesarios del proceso. Esto subraya la importancia de la deuda educativa frente a otras obligaciones financieras.

¿Qué requisitos debe cumplir para acogerse a la ley?

Declararse insolvente no es un trámite para cualquiera. Se deben cumplir condiciones específicas establecidas en la ley para poder acceder a este recurso: