¿Los menores de edad deben declarar renta en Colombia? Esto dice la DIAN

En Colombia, la obligación de declarar renta no depende de la edad, sino de los criterios económicos fijados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Esto significa que, si un menor de edad supera los topes establecidos por la entidad, deberá presentar la declaración, tal como lo haría cualquier contribuyente adulto.

Los factores que determinan esta obligación incluyen: ingresos anuales por encima del límite legal, patrimonio bruto superior al tope establecido al 31 de diciembre del año gravable, consumos con tarjeta de crédito y consignaciones o compras que excedan el umbral vigente.

La postura oficial de la DIAN sobre menores de edad

El Estatuto Tributario no contempla una excepción para menores de edad. Según la DIAN, “así las cosas, al no existir norma de carácter fiscal que determine una edad específica para cumplir directamente con las obligaciones formales, nos remitimos a las disposiciones generales citadas y se concluye que las personas naturales son hábiles para actuar ante la administración desde los 18 años (…) Los menores de dicha edad lo pueden hacer a través de sus representantes de acuerdo a lo expuesto”.

Esta interpretación aparece en el Oficio 13347 de 2008 y el Concepto 82987 de 2001.

¿Quién presenta la declaración por un menor?

Dado que los menores no tienen capacidad legal plena, su declaración debe ser presentada por un representante legal. Esto normalmente corresponde a los padres si ejercen la patria potestad, o a un tutor designado legalmente si aquellos están ausentes.

En la práctica, la declaración se realiza a nombre del menor, utilizando su NIT (asignado con la tarjeta de identidad o cédula), pero es el representante legal quien la firma y la presenta ante la DIAN.