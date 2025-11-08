CANAL RCN
Economía

¿Los menores de edad deben declarar renta en Colombia? Esto dice la DIAN

Cumplir con las obligaciones tributarias en Colombia depende de varios factores que la DIAN establece cada año, y no siempre tienen que ver con la edad del contribuyente.

Declaración de Renta
Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 11 de 2025
11:34 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En Colombia, la obligación de declarar renta no depende de la edad, sino de los criterios económicos fijados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

DIAN: consulte así con su cédula si debe declarar renta en agosto de 2025
RELACIONADO

DIAN: consulte así con su cédula si debe declarar renta en agosto de 2025

Esto significa que, si un menor de edad supera los topes establecidos por la entidad, deberá presentar la declaración, tal como lo haría cualquier contribuyente adulto.

Los factores que determinan esta obligación incluyen: ingresos anuales por encima del límite legal, patrimonio bruto superior al tope establecido al 31 de diciembre del año gravable, consumos con tarjeta de crédito y consignaciones o compras que excedan el umbral vigente.

La postura oficial de la DIAN sobre menores de edad

El Estatuto Tributario no contempla una excepción para menores de edad. Según la DIAN, “así las cosas, al no existir norma de carácter fiscal que determine una edad específica para cumplir directamente con las obligaciones formales, nos remitimos a las disposiciones generales citadas y se concluye que las personas naturales son hábiles para actuar ante la administración desde los 18 años (…) Los menores de dicha edad lo pueden hacer a través de sus representantes de acuerdo a lo expuesto”.

Bajan las tasas de rentabilidad en NuBank y Lulo Bank: así quedarán desde agosto
RELACIONADO

Bajan las tasas de rentabilidad en NuBank y Lulo Bank: así quedarán desde agosto

Esta interpretación aparece en el Oficio 13347 de 2008 y el Concepto 82987 de 2001.

¿Quién presenta la declaración por un menor?

Dado que los menores no tienen capacidad legal plena, su declaración debe ser presentada por un representante legal. Esto normalmente corresponde a los padres si ejercen la patria potestad, o a un tutor designado legalmente si aquellos están ausentes.

En la práctica, la declaración se realiza a nombre del menor, utilizando su NIT (asignado con la tarjeta de identidad o cédula), pero es el representante legal quien la firma y la presenta ante la DIAN.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Icfes

¿Quiénes deben repetir el examen del Icfes en 2025? Así se considera una mala prueba

Declaración de renta

DIAN: consulte así con su cédula si debe declarar renta en agosto de 2025

Finanzas personales

Estos son los precios de arriendos en zonas universitarias en Bogotá y otras ciudades

Otras Noticias

Enfermedades

Médicos advierten sobre una infección fúngica mortal: ¿cuáles son sus síntomas?

Los especialistas explicaron el descubrimiento del hongo que se ha asociado con muertes en todo el mundo.

Independiente Santa Fe

Así despidió la hinchada de Santa Fe a Sergio Blanco: caravana de banderas rojas y blancas

Hinchas de Santa Fe le dieron el último adiós a Sergio Blanco, integrante de la Guardia Albi-Roja Sur: emotiva despedida.

Gustavo Petro

El extenso mensaje del presidente Gustavo Petro por la muerte de Miguel Uribe

Masterchef Celebrity Colombia

Con lágrimas: participantes de MasterChef recuerdan a sus seres queridos fallecidos

Vaticano

El Vaticano se pronuncia ante el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay