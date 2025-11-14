Fiscalía abre investigación contra el ministro Armando Benedetti: ¿Cuáles son las razones?

La Fiscalía abrió investigación contra el ministro Armando Benedetti para determinar el contexto de sus negocios con el empresario Ricardo Leyva, así como la compra de una vivienda en Barranquilla.

Hace algunos días, hubo un allanamiento en este inmueble, ordenado por la magistrada Cristina Lombana de la Corte Suprema. Se busca conocer si presuntamente hubo irregularidades en la compra.

El allanamiento que generó “furia” en Benedetti

Durante la mañana del martes 11 de noviembre, un cuerpo de la Policía arribó al inmueble en Lagos de Caujaral. La reacción de Benedetti no se hizo esperar y calificó a la togada como delincuente.

El propósito del allanamiento tuvo relación con el proceso que en el alto tribunal se lleva en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

Por causa de estos señalamientos, el ministro fue denunciado por violencia moral. Además, la Procuraduría le abrió indagación preliminar.

La historia de la lujosa vivienda

Una investigación de La FM entregó detalles sobre este inmueble ubicado en una zona exclusiva de la ciudad. Por un lado, se supo que la adquisición se habría hecho hace solamente dos meses. Allí está viviendo su esposa e hijos.

Si bien no se conoce el valor de la vivienda, su tamaño supera los 700 metros cuadrados. Al buscar en páginas para la venta, los precios de estas casas van desde los tres hasta los siete mil millones de pesos.

Justamente en la compra de este es donde aparece el nombre de Leyva, empresario que se ha hecho famoso por la promoción de eventos musicales. Al parecer, él tenía el leasing del inmueble, el cual antes había sido de Alex Saab, ministro en Venezuela y señalado testaferro de Nicolás Maduro.

La FM señaló que Leyva presuntamente se quedó con un contrato de RTVC por ocho mil millones de pesos que se habría hecho sin licitación. El propósito era el de realizar un evento cultural en Santa Marta.