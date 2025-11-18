Los documentos infaltables con los que puede sumar semanas de pensión: téngalos en cuenta

Para muchos ciudadanos, alcanzar el número de semanas cotizadas requerido para la jubilación es primordial. Ante este panorama, tanto las normas vigentes (Ley 100 de 1993) como la reciente, aunque actualmente suspendida, Ley 2381 de 2024 (Reforma Pensional), han ofrecido y propuesto diversas opciones y mecanismos para que los aportantes puedan sumar semanas, corregir su historia laboral, o acceder a beneficios que alivian la carga del requisito de tiempo.

Actualmente, y mientras se resuelve la situación legal de la Reforma Pensional, la regla general para la pensión de vejez en el Régimen de Prima Media (Colpensiones) sigue siendo de 1.300 semanas cotizadas para hombres y mujeres, con una edad mínima de 62 y 57 años, respectivamente.

Sin embargo, para aquellos que enfrentan un déficit de semanas, existen caminos a explorar que buscan proteger la vejez y reconocer periodos de la vida no laboral.

Documentos indispensables para sumar semanas de pensión

Una de las primeras acciones que debe realizar cualquier afiliado es la revisión y corrección de su historia laboral. En muchas ocasiones, la falta de semanas se debe a errores administrativos de empleadores o fallas en el registro de la administradora de pensiones.

El aportante puede utilizar documentos como certificaciones laborales detalladas, copias de contratos de trabajo, volantes de pago o desprendibles de nómina y certificados de retención en la fuente para demostrar periodos de trabajo no reportados y así recuperar valiosas semanas. Este proceso es fundamental y puede significar la diferencia entre pensionarse o no.

Además, para los colombianos que han trabajado fuera del país, existen los Convenios de Seguridad Social con diversas naciones, como España. Estos convenios permiten sumar las semanas cotizadas en el país extranjero a las cotizadas en Colombia para cumplir con el requisito mínimo.

Es vital aclarar que esta suma es solo para acreditar el tiempo requerido, pero la liquidación de la mesada pensional se hará de forma proporcional con base en el tiempo cotizado en cada país, lo que permite aprovechar al máximo los periodos de cotización internacionales.

Beneficios con la reforma pensional

Aunque la entrada en vigencia de la Ley 2381 de 2024, prevista inicialmente para el 1 de julio de 2025, ha sido suspendida por la Corte Constitucional a la espera de la resolución de un recurso, sus disposiciones son relevantes al marcar la ruta que posiblemente seguirá la legislación pensional en el país.

La propuesta más significativa es la reducción gradual del requisito de semanas de cotización para las mujeres, pasando de 1.300 a 1.000 semanas hacia el año 2036. Esta disminución, de 25 semanas por año a partir del 2025, tiene el objetivo de reconocer las brechas de género en el mercado laboral y facilitar su acceso a la jubilación.

En una medida que reconoce el valor del trabajo de cuidado no remunerado, la reforma propone una reducción de 50 semanas por cada hijo (hasta un máximo de 3, es decir, 150 semanas en total) para las madres que cumplan la edad mínima y no tengan las semanas requeridas.

Para quienes no alcancen a pensionarse, la ley plantea el sistema de equivalencias que permite convertir recursos ahorrados en el Componente Complementario de Ahorro Individual (ACCAI) o en el programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) de Colpensiones, en las semanas que falten para completar el requisito de pensión de vejez.

El sistema también contempla la figura de la Pensión Familiar, que permite a los cónyuges o compañeros permanentes sumar sus semanas o aportes individuales para obtener el reconocimiento de una única prestación. Adicionalmente, el Ahorro Voluntario sigue siendo una herramienta fundamental para complementar la pensión obligatoria y mejorar el monto de la mesada pensional futura.