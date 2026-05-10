Dólar hoy se pegó fuerte caída en Colombia: así cerró este 5 de octubre

El dólar arrancó la semana con una fuerte caída en Colombia.

Este lunes 5 de octubre de 2026, la moneda estadounidense cerró la jornada muy por debajo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), en medio de una sesión en la que el peso colombiano ganó terreno.

¿A cómo cerró el dólar hoy 5 de octubre en Colombia?

La divisa estadounidense cerró en $3.210,92, lo que representa una diferencia de $62,57 por debajo de la TRM vigente, establecida en $3.273,49 para este lunes.

Durante las negociaciones, el dólar llegó a un precio mínimo de $3.190,11 y alcanzó un máximo de $3.250, reflejando una jornada marcada por movimientos importantes en el mercado cambiario.

Hasta el cierre se habían registrado 1.325 transacciones por un monto aproximado de US$1.138 millones.

La caída ya se había comenzado a evidenciar desde las primeras operaciones del día. El dólar abrió en $3.248, es decir, $25,49 por debajo de la TRM, y posteriormente amplió sus pérdidas hasta terminar cerca de los $3.210.

Dólar acumula una importante caída frente al inicio de 2026

La TRM para este 5 de octubre quedó establecida en $3.273,49, valor que también estuvo vigente durante el fin de semana.

Al ampliar la comparación, el dólar muestra una caída importante frente a otros periodos. La TRM está $33,37 por debajo de la registrada una semana atrás, lo que equivale a una disminución de 1,01%.

La diferencia es todavía mayor frente al comienzo de 2026. Desde enero, el precio oficial de la divisa ha bajado $483,59, equivalente al 12,87%.

Frente al mismo día de 2025, la reducción llega al 15,5%, pues el dólar se encuentra $600,69 por debajo. Sin embargo, frente al 5 de septiembre de 2026 todavía registra un aumento de 4,72 %, equivalente a $147,41.