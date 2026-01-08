Dólar en Colombia este 8 de enero: así quedó tras llamada entre Trump y Gustavo Petro

Este jueves 8 de enero, el precio del dólar presentó un nuevo aumento en Colombia, luego de haber registrado disminución durante dos días consecutivos. Eso sí, hay que destacar que fue un movimiento leve que mantiene a la moneda por debajo de los $3.800.

Dólar en Colombia HOY 8 de enero

La divisa norteamericana abrió con un precio de $3.749, nada muy alejado de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) fijada para este día en $3.748,83. En cuanto a los movimientos, se mantuvo en $3.749, por lo que no hubo variaciones en las transacciones.

Estos valores se presentaron horas después de la primera conversación telefónica entre los presidentes de Estados Unidos y Colombia, quienes venían protagonizando un panorama lleno de tensiones que tenía en alerta a los principales actores del mercado.

Tras la conversación, Donald Trump confirmó los detalles de una comunicación que resultó productiva para ambos países, mientras que Gustavo Petro destacó el valor del diálogo entre jefes de Estado para resolver las diferencias.

Precio del dólar en Colombia durante los primeros días de 2026

La TRM ha tenido variaciones al cabo de los primeros cinco días hábiles del año. Aunque los movimientos han sido leves, se mantiene la expectativa para que se siga manteniendo una tendencia a la baja en el paso de las próximas semanas.