CANAL RCN
Economía

Dólar en Colombia este 8 de enero: así quedó tras llamada entre Trump y Gustavo Petro

El dólar presentó una tendencia al alza este jueves 8 de enero tras revelarse la llamada entre los presidentes de Colombia y Estados Unidos.

Dólar en Colombia Petro y Trump
FOTO: Freepik | AFP | Presidencia

Noticias RCN

enero 08 de 2026
08:44 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este jueves 8 de enero, el precio del dólar presentó un nuevo aumento en Colombia, luego de haber registrado disminución durante dos días consecutivos. Eso sí, hay que destacar que fue un movimiento leve que mantiene a la moneda por debajo de los $3.800.

Cambios en Nequi para 2026: nuevos topes y cuándo cobran el 4×1.000
RELACIONADO

Cambios en Nequi para 2026: nuevos topes y cuándo cobran el 4×1.000

Dólar en Colombia HOY 8 de enero

La divisa norteamericana abrió con un precio de $3.749, nada muy alejado de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) fijada para este día en $3.748,83. En cuanto a los movimientos, se mantuvo en $3.749, por lo que no hubo variaciones en las transacciones.

Estos valores se presentaron horas después de la primera conversación telefónica entre los presidentes de Estados Unidos y Colombia, quienes venían protagonizando un panorama lleno de tensiones que tenía en alerta a los principales actores del mercado.

Tras la conversación, Donald Trump confirmó los detalles de una comunicación que resultó productiva para ambos países, mientras que Gustavo Petro destacó el valor del diálogo entre jefes de Estado para resolver las diferencias.

Precio del dólar en Colombia durante los primeros días de 2026

La TRM ha tenido variaciones al cabo de los primeros cinco días hábiles del año. Aunque los movimientos han sido leves, se mantiene la expectativa para que se siga manteniendo una tendencia a la baja en el paso de las próximas semanas.

  • Jueves 8 de enero - $3.748,83.
  • Miércoles 7 de enero - $3.730,26.
  • Martes 6 de enero - $3.770,03.
  • Lunes 5 de enero - $3.790,77.
  • Viernes 2 de enero - $3.757,08.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 7 de enero de 2026

Nequi

Cambios en Nequi para 2026: nuevos topes y cuándo cobran el 4×1.000

Servicios públicos

¡Ojo con la factura! Nuevo cobro en la energía recaudaría $2 billones y afectaría a todos los estratos

Otras Noticias

Peajes

“Es donación”: así respondieron a los presuntos cobros ilegales en peaje Sabana Grande captados en video

El gremio alertó sobre civiles que levantaron talanqueras, al parecer, a cambio de dinero para permitir paso de vehículos durante protestas recientes.

EPS

Nueva EPS habilita formulario virtual para entregar medicamentos tras terminar contrato con Colsubsidio

La entidad dio a conocer detalles del nuevo proceso para entregar medicamentos a pacientes con fórmulas direccionadas a Colsubsidio.

Radamel Falcao García

Así reaccionó la prensa mundial ante el regreso de Falcao al fútbol colombiano

Venezuela

¿Cuánto tiempo tardaría la recuperación económica en Venezuela, a través de PDVSA?

Horóscopo

Horóscopo de hoy: jueves 8 de enero de 2026