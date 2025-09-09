Así puede sacar el duplicado de placa por deterioro: requisitos, precio y valor de la multa en 2025
Conozca cómo sacar el duplicado de placa por deterioro en 2025, los requisitos para el trámite en Bogotá, costos del proceso y el precio de la multa por no hacerlo.
Noticias RCN
12:28 p. m.
Rodar con una placa deteriorada o ilegible en Colombia no es un asunto menor. Además de dificultar la identificación de tu vehículo, puede acarrear una multa de $321.800 en 2025 y la inmovilización inmediata del automotor.
Para evitar sanciones, la Ventanilla Única de Servicios ofrece el trámite de duplicado de placa en caso de pérdida, hurto, destrucción o deterioro.
Requisitos para solicitar el duplicado de placa
El proceso está habilitado únicamente para vehículos matriculados en Bogotá y exige que el propietario o su apoderado cumpla las siguientes condiciones:
- Estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).
- Tener el SOAT vigente.Estar a paz y salvo en multas o comparendos.Presentar la cédula original o documento válido (pasaporte, PPT, cédula de extranjería, etc.).
- Entregar las placas deterioradas en el módulo de documentos el día de la cita.
En caso de que el trámite lo realice un tercero, deberá presentar un poder especial o contrato de mandato autenticado.
El procedimiento comienza en la página web de la Ventanilla de Movilidad, en la opción “Agenda tu cita”.
El día asignado se debe realizar el pago en caja y seguir las instrucciones de los funcionarios, quienes indicarán la fecha de entrega de las nuevas placas.
Tarifas del duplicado de placas en 2025
El valor del trámite varía según el tipo de vehículo y la cantidad de placas solicitadas:
- Carro (una placa): $210.400
- Carro (dos placas): $349.300
- Moto (una placa): $131.600
En todos los casos, el trámite incluye la expedición de nuevas placas que reemplazan las deterioradas o ilegibles, las cuales deben ser entregadas en el punto de atención.
Evite sanciones por placas en mal estado
Conducir con placas dañadas, ilegibles o alteradas puede derivar en sanciones económicas y en la inmovilización del vehículo. Tal como lo señala la autoridad de tránsito, “la placa es el único medio de identificación externa y privativa del automotor”, por lo que debe mantenerse en buen estado.