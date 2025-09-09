CANAL RCN
Economía

Así puede sacar el duplicado de placa por deterioro: requisitos, precio y valor de la multa en 2025

Conozca cómo sacar el duplicado de placa por deterioro en 2025, los requisitos para el trámite en Bogotá, costos del proceso y el precio de la multa por no hacerlo.

placa-deterioro-bogota
Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

septiembre 09 de 2025
12:28 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Rodar con una placa deteriorada o ilegible en Colombia no es un asunto menor. Además de dificultar la identificación de tu vehículo, puede acarrear una multa de $321.800 en 2025 y la inmovilización inmediata del automotor.

¿Grabar a un policía da multa en Colombia? Esto dice el Código Nacional
RELACIONADO

¿Grabar a un policía da multa en Colombia? Esto dice el Código Nacional

Para evitar sanciones, la Ventanilla Única de Servicios ofrece el trámite de duplicado de placa en caso de pérdida, hurto, destrucción o deterioro.

Requisitos para solicitar el duplicado de placa

El proceso está habilitado únicamente para vehículos matriculados en Bogotá y exige que el propietario o su apoderado cumpla las siguientes condiciones:

  • Estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).
  • Tener el SOAT vigente.Estar a paz y salvo en multas o comparendos.Presentar la cédula original o documento válido (pasaporte, PPT, cédula de extranjería, etc.).
  • Entregar las placas deterioradas en el módulo de documentos el día de la cita.
La costosa multa por fumar conduciendo en Colombia en 2025: más alta que no portar licencia
RELACIONADO

La costosa multa por fumar conduciendo en Colombia en 2025: más alta que no portar licencia

En caso de que el trámite lo realice un tercero, deberá presentar un poder especial o contrato de mandato autenticado.

El procedimiento comienza en la página web de la Ventanilla de Movilidad, en la opción “Agenda tu cita”.

El día asignado se debe realizar el pago en caja y seguir las instrucciones de los funcionarios, quienes indicarán la fecha de entrega de las nuevas placas.

Tarifas del duplicado de placas en 2025

El valor del trámite varía según el tipo de vehículo y la cantidad de placas solicitadas:

  • Carro (una placa): $210.400
  • Carro (dos placas): $349.300
  • Moto (una placa): $131.600

En todos los casos, el trámite incluye la expedición de nuevas placas que reemplazan las deterioradas o ilegibles, las cuales deben ser entregadas en el punto de atención.

Evite sanciones por placas en mal estado

Conducir con placas dañadas, ilegibles o alteradas puede derivar en sanciones económicas y en la inmovilización del vehículo. Tal como lo señala la autoridad de tránsito, “la placa es el único medio de identificación externa y privativa del automotor”, por lo que debe mantenerse en buen estado.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

El dólar en Colombia se desplomó y cayó a su nivel más bajo en más de un año este 9 de septiembre

Dane

Dane reveló el ranking de agosto de las ciudades con el costo de vida más alto y más bajo en Colombia

Resultados lotería

Cayó MiLoto con el acumulado más grande de su historia: celebran en estas ciudades de Colombia

Otras Noticias

Israel

Israel lanzó un ataque aéreo en Catar contra los dirigentes de Hamás

Un responsable militar confirmó la operación en Doha con el nombre de Cumbre de Fuego.

Viral

Bad Bunny sufre accidente en su más reciente concierto en Puerto Rico

El cantante puertorriqueño protagonizó una inquietante escena mientras se encontraba cantando en su residencia.

Tumaco

Descartan riesgo de desabastecimiento de combustible en el puerto de Tumaco, Nariño

Salud mental

Cómo convertir una ruptura en el inicio de un nuevo camino

Egan Bernal

Egan Bernal reveló detalles inéditos sobre su estrategia con Santiago Buitrago en Vuelta a España