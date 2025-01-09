La costosa multa por fumar conduciendo en Colombia en 2025: más alta que no portar licencia

Fumar dentro de un vehículo puede parecer una costumbre cotidiana para muchos conductores, pero hacerlo mientras se conduce no solo afecta la seguridad vial, sino que también puede convertirse en un golpe fuerte para el bolsillo.

Esta conducta, aunque común, está prohibida en Colombia y sancionada por la ley.

Infracción es más costosa que manejar sin licencia

El Código Nacional de Tránsito, en su artículo 132, establece que fumar al interior de un vehículo, sea particular o de servicio público, es una falta sancionable.

El valor de la multa equivale a diez salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), que para 2025 corresponde a $474.500.

Esto significa que encender un cigarrillo mientras se conduce puede salir más caro que infracciones como no portar la licencia de conducción, sancionada con ocho SMLDV, alrededor de $379.600.

¿Qué dice la norma sobre conductores y pasajeros?

De acuerdo con el artículo mencionado, “el pasajero que sea sorprendido fumando en un vehículo de servicio público, será obligado a abandonar el automotor y deberá asistir a un curso de seguridad vial”.

El mismo texto añade que “el conductor de servicio público de transporte de pasajeros que sea sorprendido fumando mientras conduce, se hará acreedor a una sanción de diez (10) salarios mínimos legales diarios vigentes”.

Además de la multa, los implicados deben cumplir con un curso de seguridad vial, reforzando la idea de que la medida no es solo punitiva, sino también pedagógica.