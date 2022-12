El 43,3% de los colombianos se considera pobre, según encuesta del Dane

Los últimos resultados de la Encuesta Pulso Social del Departamento Administrativo Nacional de Estadística revelaron un panorama poco alentador en cuanto a la confianza que tienen los colombianos sobre la economía del país y el futuro. La inflación, el precio del dólar, la devaluación de la moneda colombiana, las reformas que se vienen y otras variables macroeconómicas han hecho que los ciudadanos sean más pesimistas que optimistas.

Y es que el índice que mide este parámetro se situó en 1,3 puntos, una cifra que disminuyó en comparación con octubre de este año. Las ciudades que mayor confianza registraron fueron: Cúcuta, Neiva y Barranquilla, en contraste, Bogotá, Villavicencio y Cartagena demostraron menos confianza frente a este tema.

Un 45% de los hogares encuestados ven compleja su situación económica en relación con la visión que tenían hace un año y solo el 8,1% expresó estar mejor. Pero no todo es malo para las personas y la esperanza en el 2023 aún sigue puesta, por ello el 30,6% considera que la situación financiera puede mantenerse igual, mientras que el 36,3% y 15,9% cree que podría ser peor o mucho peor.

En cuanto a la situación monetaria, el 43.3% respondió 'sí' a la pregunta ¿usted se considera pobre?, de ellos más del 40% fueron hombres.

Por otra parte, aunque las expectativas puestas sobre la economía del país son bajas, preocupa mucho más el siguiente dato: el 66,5% de los encuestados aseguró que no podía comprar alimentos, ropa y zapatos por falta de posibilidades económicas.

Y estas no son las únicas compras imposibles para gran parte de los colombianos. Si de muebles, televisores, o aparatos electrónicos se habla, la dificultad para adquirirlos es aún mayor y toca a un 80,4% de las personas que respondieron la encuesta. Solo el 1,5% aseguró que su capacidad para adquirir este tipo de bienes había aumentado.

Finalmente, las vacaciones tampoco se salvaron de la situación económica que atraviesa el país. El 89,3% dijo que en el próximo año no podría viajar por falta de dinero y el 80.9% aseguró que no puede ahorrar, porque sus ingresos no se lo permiten.