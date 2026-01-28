Salario de soldados en Colombia en 2026 aumentó: ¿En cuánto quedó?

La realidad de los cuarteles y distritos militares en Colombia dio un giro histórico este miércoles 28 de enero. Lo que antes se conocía como una bonificación mínima, se transformó oficialmente en el primer pago de un salario mínimo mensual legal vigente para los soldados de menor rango.

Este nuevo salario impacta directamente a los jóvenes que prestan su servicio militar obligatorio y voluntario. En departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, Arauca y las zonas de frontera, donde la presencia de la tropa es constante, el anuncio del pago se recibió con una celebración que rápidamente se trasladó a las redes sociales, reflejando el alivio económico para miles de familias.

Nuevo pago para los soldados en Colombia

El nuevo esquema financiero establece que, a partir de este 2026, un soldado en Colombia percibe un total de $2.000.000 mensuales.

Este monto, consignado directamente en las cuentas de nómina de cada uniformado, se desglosa en un salario básico de $1.743.882 y un subsidio de transporte de $256.118. Este ingreso representa un salto sustancial frente a los años en los que el pago era apenas una fracción de lo necesario para el sustento básico.

Además de la remuneración económica, el Gobierno Nacional ha reforzado los beneficios en los Distritos Militares de todo el país para incentivar la incorporación. Los jóvenes que decidan servir a la patria ahora cuentan con:

Acceso a salud integral: Cobertura médica completa durante su tiempo de servicio.

Matrícula cero: Un puente directo para continuar la carrera militar sin costo de inscripción.

Certificación educativa: Formación técnica que garantiza una mejor transición a la vida civil.

Reconocimiento histórico para los soldados en Colombia

El impacto de ver el saldo en sus cuentas bancarias generó una ola de videos virales donde se observa a los soldados en sus zonas de descanso mostrando con orgullo el fruto de su labor.

"Felicidad de los soldados y más riqueza para Colombia", destacó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, resaltando que la inversión de estos recursos no solo dignifica al uniformado, sino que dinamiza la economía de sus municipios de origen, donde suelen enviar gran parte de sus ingresos.