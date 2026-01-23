Código QR para denunciar empresas que incumplen el salario mínimo en 2026

Con el objetivo de proteger los derechos de la fuerza laboral en Colombia, el Ministerio del Trabajo lanzó una herramienta tecnológica para detectar y sancionar a las empresas que evaden sus responsabilidades.

La pieza central de esta estrategia es un código QR diseñado para que los empleados reporten, de manera estrictamente confidencial, cualquier irregularidad relacionada con el pago del salario mínimo y la gestión de la jornada laboral.

Esta medida surge como respuesta directa al incremento del 23 % en el salario mínimo. Hasta la fecha, ya se han procesado 864 quejas, evidenciando que el ajuste salarial no se está aplicando de manera uniforme en todo el país.

Denuncias por el no pago del salario mínimo 2026

Según el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, se han detectado diversas tácticas para eludir la normativa legal. Entre las denuncias más recurrentes no solo figura el impago del aumento decretado, sino también el desmejoramiento de las condiciones contractuales y la terminación injustificada de contratos como represalia.

Un dato alarmante destaca en los registros oficiales: una sola organización ya acumula más de 230 denuncias individuales.

Las quejas se concentran en la falta del incremento legal, prácticas irregulares y la terminación o no renovación de contratos como represalia directa al aumento salarial

Por su parte, la viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Muñoz, enfatizó que la lupa del Gobierno no solo está sobre el salario.

Los reportes también señalan jornadas que exceden las 42 horas semanales permitidas, la ausencia de pagos por recargos nocturnos o festivos y fallos sistemáticos en la liquidación de prestaciones sociales. Esta herramienta busca erradicar la cultura de la informalidad dentro de las empresas legalmente constituidas.

Confidencialidad para denunciar a empresas que no acaten el salario mínimo

La principal ventaja de este sistema digital es la garantía de anonimato. El formulario, que se puede encontrar en las plataformas oficiales de la entidad (@MintrabajoCol), permite que el trabajador detalle su situación sin temor a represalias directas.

Cada reporte ingresado entra en un proceso de trazabilidad técnica que asegura el debido proceso para ambas partes, permitiendo que los inspectores del trabajo realicen visitas con datos precisos.

Con este código QR, se pretende que cada trabajador colombiano reciba lo que por ley le corresponde, estabilizando así el mercado laboral frente a las crisis de cumplimiento detectadas a inicios de este 2026.