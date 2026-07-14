El retail colombiano que impulsa 40 marcas de moda, destacando el talento nacional premium

El mercado de la moda en Colombia experimenta una transformación liderada por el talento local, donde el canal multimarca se ha convertido en el trampolín esencial para que emprendimientos emergentes logren visibilidad y escala en una industria que proyecta crecer un 7% este año, según Inexmoda.

Fruta Fresca Origin es un ecosistema creado por los hermanos antioqueños Isabel, César y Jaime López que está revolucionando el retail de moda premium en al impulsar el crecimiento de 40 marcas, muchas de ellas colombianas que apenas inician su camino.

Durante 2025, esta plataforma registró un crecimiento del 10% en sus operaciones, consolidándose como referente en el fortalecimiento de la industria nacional.

¿Cómo funciona el ecosistema retail de la moda?

El ecosistema capacita a los creadores en áreas como producción, estrategias de venta, mercadeo visual y financiamiento. Gracias a este acompañamiento, marcas que iniciaron desde cero como AP Crown, Clemont, Monastery, Aurum 79 y Zikluz lograron escalar y ganarse un lugar destacado en el mercado nacional.

"La moda nacional tiene la ventaja de ofrecer conceptos únicos, pero los emprendedores suelen estancarse al momento de armar una estructura comercial o cubrir los envíos", explicó Jaime López, CEO de Fruta Fresca Origin.

Esta problemática llevó a la compañía a desarrollar un modelo integral que va más allá de prestar espacio en estantes.

Actualmente, la compañía opera 19 puntos de venta distribuidos en el área metropolitana de Medellín, complementados con un marketplace de moda propio que sirve como canal de lanzamiento para enviar productos a todo el país.

Esta infraestructura permite a las marcas emergentes compartir vitrinas con firmas internacionales como Americanino, Diesel, Chevignon, Tommy Hilfiger y Fossil.

El panorama de la moda premium para marcas colombianas

De acuerdo con cifras de Market Research, las marcas nacionales lideran el crecimiento del sector con un aumento en ventas del 9,7% y exportaciones que superan los USD 920 millones.

Inexmoda señala que las marcas que venden a través de retailers logran un desempeño superior al promedio de la industria, alcanzando aumentos de hasta un 8% en sus ventas.

Al compartir espacios con reconocidas firmas globales, las propuestas colombianas demuestran que tienen la calidad, diseño e identidad necesarios para competir en igualdad de condiciones en el mercado internacional.