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El wellness acelera su paso con el segundo proyecto hotelero enfocado en salud y entrenamiento

La industria del bienestar amplía su presencia en Colombia con el anuncio de Action Living Avenida Jardín, el segundo proyecto hotelero en Medellín.

El wellness acelera su paso con el segundo proyecto hotelero enfocado en salud y entrenamiento
Foto: Action Black

Noticias RCN

octubre 20 de 2026
04:37 p. m.
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La industria del bienestar en Colombia amplía su presencia en el sector hotelero con la nueva apuesta de Action Black, grupo antioqueño de fitness que anunció el desarrollo de Action Living Avenida Jardín, su segundo proyecto de alojamiento enfocado en salud, entrenamiento y estilos de vida saludables.

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La iniciativa estará ubicada en Laureles, Medellín, y contará con 66 suites.

El anuncio se produce después de que la compañía reportara la venta de todas las unidades de su primer proyecto hotelero, cuya apertura está prevista para finales de 2026.

Con esta nueva iniciativa, la organización busca consolidar un modelo de hospitalidad en el que el bienestar no sea un servicio complementario, sino el elemento central de la experiencia.

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Hoteles enfocados en salud y deporte

Wilder Zapata, CEO de Action Black, sostiene que la propuesta se diferencia de la hotelería convencional al incorporar el cuidado físico desde el diseño de los espacios.

Explicó que el objetivo es integrar el alojamiento con una oferta de entrenamiento, recuperación corporal y alimentación saludable.

La apuesta se apoya en el ecosistema empresarial alrededor del fitness. La organización cuenta con una comunidad de más de 80.000 usuarios recurrentes y una red de marcas dedicada a la recuperación física, y Action Bar, orientada a alternativas de alimentación saludable.

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¿Dónde estará ubicado el Action Living Avenida Jardín?

El proyecto Action Living Avenida Jardín estará ubicado en el entorno del Segundo Parque de Laureles.

Su infraestructura contempla suites con áreas de entre 21,7 y 28,1 metros cuadrados, un centro de acondicionamiento físico, una zona de restauración y una terraza con vista panorámica.

La iniciativa se inscribe en una tendencia internacional que busca conectar la hospitalidad con el cuidado integral de la salud.

La comercialización de Action Living Avenida Jardín se realizará mediante un esquema asociativo que permitirá participar desde $250 millones. Según las proyecciones presentadas por la compañía, los inversionistas podrán acceder a rendimientos derivados de la operación hotelera y a una valorización estimada de entre el 7 % y el 9 % anual.

Para Zapata, la recepción del primer proyecto permitió avanzar con una segunda iniciativa en la Avenida Jardín. El directivo sostiene que los compradores iniciales apostaron por un concepto de estilo de vida, más allá de la adquisición de una unidad inmobiliaria.

La expansión también contempla posibles desarrollos en Guatapé y Cartagena, destinos en los que la compañía espera extender su propuesta de entrenamiento, nutrición y recuperación física.

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