Embajada de Canadá apoya convocatoria para formar líderes sociales en Colombia: requisitos e inscripción

Los colombianos que trabajan por mejorar las condiciones de sus comunidades tienen una nueva oportunidad para fortalecer sus proyectos.

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Acumen Academy, con el respaldo de la Embajada de Canadá, abrió una convocatoria de formación para líderes sociales de cuatro departamentos del país.

Las inscripciones estarán disponibles hasta el 16 de noviembre de 2026 y están dirigidas a personas que desarrollan iniciativas sociales y ambientales en zonas rurales de Caldas, Risaralda, Quindío y Tolima.

¿Quiénes pueden participar en la convocatoria apoyada por Canadá?

La tercera cohorte de la Aceleradora de Liderazgo busca fortalecer proyectos comunitarios, emprendimientos sociales y organizaciones que trabajan para reducir la pobreza.

Para postularse, los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos:

Ser mayores de 18 años.

Tener al menos cinco años de experiencia en trabajo comunitario o impacto social.

Vivir o desarrollar sus actividades en zonas rurales de los departamentos mencionados.

Contar con conexión a internet, como mínimo, una vez por semana.

Los seleccionados recibirán diez meses de formación, mediante encuentros presenciales y talleres virtuales, sin necesidad de abandonar sus proyectos.

"En Canadá creemos que las transformaciones más sostenibles nacen de las personas que conocen de cerca los desafíos y las oportunidades de sus comunidades", afirmó Elizabeth Williams, embajadora de Canadá.

¿Cómo inscribirse en la convocatoria de Acumen Academy?

Las postulaciones se realizarán a través de WhatsApp. Los interesados deberán ingresar a la página oficial de Acumen Academy, donde encontrarán las instrucciones, los requisitos y las fechas de las sesiones informativas.

Quienes completen el programa podrán integrarse a una red internacional de más de 1.800 líderes que intercambian experiencias y desarrollan proyectos sociales.

Según Acumen, cerca del 90 % de sus egresados ha fortalecido sus habilidades de liderazgo y el 93 % ha incrementado el impacto de sus iniciativas.

Laura Ruiz, directora asociada de Acumen para América Latina, destacó la importancia de acompañar a quienes trabajan por sus comunidades.

“El terremoto nos dejó una lección muy clara como país: necesitamos acompañarnos e impulsar el eco de quienes ya transforman sus regiones desde el ejercicio de su liderazgo”, afirmó.

La fecha límite para presentar la postulación es el 16 de noviembre, por lo que los aspirantes deberán completar el proceso antes del cierre de la convocatoria.